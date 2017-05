Multimedia Cursul Festiv al absolvenților de la „Pedagogic” de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Chiar dacă se anunța vreme rea, cineva de sus le-a făcut un favor chiar de ziua lor. Vorbim de absolvenții promoției 2017 de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, care, joi, 25 mai, au ținut cursul festiv la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Înaintea cursului festiv, cei 215 de absolvenți au defilat prin centrul orașului strigându-și bucuria. Însoțiți de profesori, de părinți și de prieteni, alaiul de la Pedagogic s-a oprit în fața Primăriei unde au fost salutați de oficialitățile de aici, și au strâns zeci de aplauze și de la trecători. Ajunși la Teatrul de Vară, absolvenții au intrat în sală trecând printr-un pod de flori ridicat de elevii mai mici ai colegiului. „A fost un an cu progrese remarcabile, cu un plus valoare față de anii anteriori în ceea ce privește rezultatele la concursurile școlare”, a declarat prof. dr. Lavinia Băisan, directorul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău. Promoția 2017 a Colegiului Pedagogic are două șefe de promoție, Laura Bot, la profil Pedagogic, cu media generală 9.90, și Andreea Teirău, la profil Științe ale Naturii cu media generală 9.67. Ambele absolvente s-au arătat foarte emoționate și au declarat că anii de liceu au fost foarte frumoși și că nu-i vor uita niciodată. Dacă Andreea este hotărâtă să urmeze mai departe facultatea de Inginerie Chimică de la Iași, Laura încă oscilează între Litere și Psihologie. Pentru anul școlar 2017-2018, Colegiul Național Pedagogic„Ștefan cel Mare” Bacău a pregătit următoarea ofertă educațională: două clase învățători-educatori, două clase Matematică-informatică, două clase de Științe ale Naturii și câte o clasă de Socio-Umane și Filologie. 1 of 60 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.