– cursa aeriană Roma-Bacău a aterizat luni dimineață pe Aeroportul Otopeni din cauza condițiilor meteo nefavorabile – la bordul aeronavei se afla și o femeie însărcinată cu risc de avort, originară din Moinești Cursa aeriană Roma-Bacău care ar fi trebuit să aterizeze luni dimineață în jurul orei 01.00 pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău a fost direcționată către Aeroportul Internațional “Henri Coandă” București-Otopeni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile înregistrate deasupra aeroportului băcăuan. Aeronava companiei Blue Air a aterizat la București după aproximativ 40 de minute. La bordul avionului se afla și o femeie însărcinată, cu risc de avort, care a fost preluată de personalul medical al aeroportului și transportată de urgență la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia, București. Femeia este din orașul Moinești și venea în vacanță, fiind însoțită de copilul ei mai mare. Băcăuanca Loredana Boboc are 37 de ani, este cadru medical, lucrează de 17 ani în Italia și spune că era însărcinată cu gemeni. Ea declară că la spital i s-a făcut ecografie în urma căreia, din nefericire, a rezultat doar un embrion, din cei doi. “Când am plecat din Italia eram însărcinată cu gemeni, iar când am ajuns în România, la ecografie a ieșit doar un embrion. Am pierdut un copil în avion pentru că nu am beneficiat de minime măsuri de prim-ajutor. Am zis că mor acolo, în coada avionului, singură, pentru că nimeni nu a sărit să mă ajute. Stăteau acolo, în scaune, și-mi spuneau că nu au voie să se ridice pentru că sunt turbulențe. Știu că însoțitorii de zbor au cunoștințe de prim-ajutor, aceste cursuri fiind obligatorii pentru ei! Soțul meu a aflat târziu, de la alți pasageri ce se întâmplă cu mine, pentru că nimeni nu l-a anunțat!”, declară Loredana Boboc Loredana Boboc spune că i-a fost foarte rău în avion, durerile erau tot mai mari, iar la un moment dat femeia a avut o cădere. Presupune că în acele momente a pierdut unul din gemeni, făcând avort spontan. Ea declară că la îmbarcare l-a informat pe comandantul aeronavei că are o sarcină cu risc și i-a cerut acestuia să o mute împreună cu copilul ei pe un loc mai în fața aeronavei pentru a putea merge mai des la toaletă. Cererea ei nu a putut fi onorată pe motiv că aeronava era plină la refuz. La aterizare a fost preluată de personalul medical al aeroportului bucureștean și dusă de urgență la spital pentru investigații medicale de specialitate. Aici, i s-a recomandat internarea, însă, băcăuanca a fost nevoită să refuze pe bază de semnătură pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, acesta nevorbind limba română. Coșmarul femeii s-a terminat în momentul în care soțul ei a ajuns la București și a recuperat-o. Cei doi au plecat cu mașina personală spre Moinești, unde erau programați deja pentru un control medical amănunțit. Femeia însărcinată spune că va face o plângere pe numele companiei aeriene, pentru modul în care a fost tratată în avion. În momentul în care Loredana Boboc va face aceste demersuri prin avocatul familiei, vom reveni cu amănunte în acest caz. 69 SHARES Share Tweet

