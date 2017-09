Cursa aeriană a companiei Blue Air, Roma (Fiumicino)-Bacău, care ar fi trebuit să decoleze din Italia la ora 15.20, are întârziere. Reprezentanții Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău spun că motivele decalării sunt de natură operațională și au legătură cu întârzierea unui zbor anterior. Aeronava se întoarce cu întârziere dintr-o cursă anterioară. Este vorba despre un zbor de Catania, care a întâmpinat probleme la aterizare din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Din aceste motive, zborul Catania – Bacău aterizează în jur de ora 19.00 pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, iar estimarea pentru zborul de Roma va fi în jur de ora 20.00. “Pasagerii se află în terminal și au primit asistența care se impune în momentul de față, gustări, apă, extinderea spațiului ș.a.m.d. Întârzirea aeronavei se datorează condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul Italiei”, declară Cezara Ficuță, purtător de cuvânt la Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău. Practic, aeronava nu este încă disponibilă pentru că în jurul orei 17.00 abia a decolat din Italia și se estimează că aterizează pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău la 19.15. Prin urmare, se va relua ulterior și zborul de Roma. 19 SHARES Share Tweet

