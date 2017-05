Multimedia Curs festiv fără defilare la Colegiul „Dumitru Mangeron” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pentru că anul acesta au existat câteva neînțelegeri cu privire la faptul dacă absolvenții de liceu vor defila sau nu, conducerea Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” a decis să renunțe la paradă și să țină doar cursul festiv, care a avut loc miercuri, 24 mai, de la ora 12.00, în aula Universității „George Bacovia”. Promoția 2017 de la „Mangeron” numără 116 elevi repartizați pe următoarele calificări: Tehnician în gastronomie, Tehnician activități economice, Tehnician în instalații electrice, Tehnician proiectant CAD, Tehnician transporturi, Tehnician electromecanic. Cea mai bună elevă a Colegiului „Mangeron”, Dina Mihailiuc a fost declarată șefă de promoție cu media 9,89. Dina este din Republica Moldova și a terminat liceul la specializarea Tehnician în activități economice. „Au fost patru ani foarte frumoși în care am avut parte de oameni buni pe lângă mine, mai ales profesorii care au fost extraordinari și foarte înțelegători. Nu m-am decis unde vreau să merg mai departe pentru că mai întâi trebuie să trec de examenul de bacalaureat. Apoi, nu știu, probabil mă voi orienta către o facultate din Galați.”

Dina Mihailiuc, șefă de promoție 1 of 20 „Pentru absolvenții noștri se încheie un drum și începe altul. Urmează un mare necunoscut, dar suntem siguri că vor reuși. Au trecut cu bine peste toate, dar ceea ce urmează va fi și mai greu pentru că de acum încolo vor păși spre o nouă etapă a vieții pe care trebuie să o abordeze cu optimism, dar și cu responsabilitate", a declarat prof. Iulia Corlade, director al Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron". Pentru elevii care vor să meargă la Colegiul Tehnic „D. Mangeron" în anul 2017-2018, unitatea de învățământ a pregătit următoarea ofertă educațională: 3 clase de liceu (Tehnicin în activități economice, Tehnician în gastronomie și Tehnician transporturi) și 6 clase învățământ profesional de trei ani (2 clase Mecanic auto, 1 clasă Tinichigiu vopsitor auto, 1 clasă Ospătar – Chelner vânzător în unități de alimentație și Bucătar, 1 clasă Comerciant-vânzător).

