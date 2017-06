Astăzi se decide câștigătoarea fazei județene a Cupei României Urban Building la fotbal, ediția 2016-2017. Finala programată la ora 17.30, pe baza de la Letea-Veche va aduce față în față două echipe de Liga a IV-a: campioana Viitorul Curița, care speră să-și schimbe în curând statutul într-unul de divizionară C, și Voința Gârleni, echipă care a încheiat campionatul pe poziția a cincea. Ambele finaliste au trecut în semifinale la limită, în deplasare, de grupări din eșalonul cinci: Curița s-a impus cu 1-0 la Dărmănești, împotriva celor de la UZU, în timp ce Gârleniul a câștigat cu 2-1 pe terenul CSȘM-ului Bacău. Dacă în finala din 2016, de pe „Aerostar” (foto), Gauss Răcăciuni a facut scor, 8-1, cu Gloria Zemeș, anul acesta, ultimul act al competiției se anunță mult mai echilibrat. O demonstrează și rezultatele directe înregistrate de cele două finaliste în recent încheiata ediție de campionat: în tur, Gârleniul s-a impus cu 4-1, în timp ce în retur, Curița și-a luat revanșa, cu scorul de 3-0. Merită precizat și faptul că Viitorul Curița va juca la finalul săptămânii cel mai important meci al sezonului: returul barajului de promovare în Liga a III-a, cu botoșănenii de la Sănătatea Darabani. În returul programat sâmbătă, de la ora 17.30, pe stadionul „CSM” din Onești, echipa lui Costică Ene trebuie să remonteze înfrângere suferită cu 1-0 la finalul săptămânii trecute, la Darabani. 0 SHARES Share Tweet

