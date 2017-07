Multimedia Curcubeu peste oraș de Desteptarea -

Curcubeul este un fenomen optic și meteorologic atmosferic care se manifestă prin apariția pe cer a unui spectru de forma unui arc colorat atunci când lumina soarelui se refractă în picăturile de apă din atmosferă. De cele mai multe ori curcubeul se observă după ploaie, când soarele este apropiat de orizont. 1 of 11 Numele autorilor fotografiilor este scris pe fiecare imagine. 24 SHARES Share Tweet