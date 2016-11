Curatenie cu revers. Gunoiul din parcarile de pe DN 2G, pe câmpurile din Scorteni

Toni Beta, care locuieste in comuna Scorteni, ne-a adus la redactie un filmulet facut cu telefonul mobil, recent, in care sunt surprinsi mai multi angajati ai Sectiei Bacau Drumuri Nationale, in timp ce strâng gunoiul din parcarea pe care o au in administrare si in loc sa-l arunce unde trebuie il imprastie pe câmpul din apropiere.

„Sunt platiti din bani publici si le arunca pe câmp. Vin câinii si trag de saci, vântul imprastie hârtiile. Nu este normal asa ceva! Este de datoria lor sa strânga”, ne-a spus omul foarte suparat, mai ales ca nu este prima data când asista la o astfel de scena. Am pus la dispozitia Regionalei Drumurilor Nationale Iasi filmarea, pentru a confirma ca este vorba despre angajatii sai si pentru a explica totusi de ce se intâmpla asa ceva.

Potrivit raspunsului remis redactiei noastre, „gunoiul se strânge in pubele si bisaptamânal se trasfera in saci cu care se transporta la sediul Districtului Bacau II, punct de eliminare. Fiecare parcare are pubele destinate calatorilor si pasagerilor din masini care opresc si nu au unde sa depuna deseurile, insa, pentru ca multe unitati administrativ-teritoriale nu au contracte pentru colectarea si eliminarea gunoiului, acesta ajunge in zona noastra de administrare, angajatii nostri fiind nevoiti sa strânga tone de gunoaie, iar noi sa cheltuim sume consistente pentru strângerea si eliminarea lor”, explica directorul Ovidiu Laicu.

Primarul comunei Scorteni, Gheorghita Anton, sustine ca atât locuitorii, cât si persoanele juridice din comuna Scorteni au contract pentru colectarea deseurilor cu firma Romprest, cea care opereaza in mare parte din judetul Bacau, deci nu se pune problema ca oamenii sa apeleze la alte locuri de depozitare. „Stiu ca in trecut erau probleme cu gunoiul in aceste parcari, dar parca anul acesta n-au mai fost asa probleme. Noi oricum avem doar o relatie de colaborare cu Drumuri Nationale”, a declarat Gheorghita Anton.

„Este putin probabil ca gunoiul strâns de drumari sa fie aruncat de acestia in alte parti, decât cele stabilite legal. O comisie din cadrul DRDP Iasi va efectua o ancheta administrativa, inclusiv prin analiza imaginilor video pe care ni le-ati pus la dispozitie.”

Ovidiu Laicu, director regional executiv