Sport Cupa Viva Activ. Pasiune, talent, criză de spectatori de Ion Fercu A treia zi a competiției de fotbal „Cupa Viva Activ", pentru copii, care se desfășoară la Buhuși, a adus la start echipele alcătuite din jucători născuți în 2007. Pasiune, responsabilite, tehnică, strategii tactice și un comportament ireproșabil al antrenorilor și arbitrilor: acestea sunt accentele minunate ale disputelor. Rezultate grupe: Galactic- Piatra Neamț- Viva Activ Buhuși II 5-0, CSM Ceahlăul Piatra Neamț- Prosport Focșani II 1-0, Viva Activ Buhuși- Futsal Tg. Secuiesc 0-3, LPS Iași- Aerostar Bacău 3-0, Minerul Bălan- CSS Tg. Neamț 2-2, LPS Vaslui- Prosport Focșani 1-0, Futsal Tg. Secuiesc – LPS Iași 4-1, Minerul Bălan- Prosport Focșani II 2-1, LPS Vaslui- Viva Activ Buhuși II 8-0, Aerostar Bacău- Viva Activ Buhuși 1-5, CSȘ Tg. Neamț- CSM Ceahlăul P.Neamț 1-2, Prosport Focșani- Galactic P. Neamț 6-1, Futsal Tg. Secuiesc- Aerostar Bacău 7-2, CSș Tg. Neamț- Prosport Focșani II 1-3, Prosport Focșani- Viva Activ Buhuși II 11-0, Viva Activ Buhuși- LPS Iași 3-0, CSM Ceahlăul P. Neamț- Minerul Bălan 0-1, Galactic P. Neamț- LPS Vaslui 1-3. Semifinale: Prosport Focșani- Minerul Bălan 3-1, LPS Vaslui- Futsal Tg. Secuiesc 3-2. Din cauza orei întârziate, finala mică s-a rezumat doar la executarea loviturilor de la 11 metri, Futsal impunându-se cu 2-1 în fața Minerului Bălan. Finala mare a fost câștigată de Prosport Focsani, care a trecut cu 2-0 de LPS Vaslui. Vasluianul Nicolas Căușanu a primit titlul de cel mai bun portar al turneului, focșăneanul Vlad Lambru a cucerit titlul de golgheter, în timp jucătorul turneului a fost desemnat Norbi Varga (Tg. Secuiesc.) Antrenorul cel mai inspirat: Adrian Schinește. Păcat că au fost foarte puțini spectatori prezenți la meciuri.

