Sport Cupa Viva Activ: Focșănenii, campionii categoriei mici (U8) de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ultima zi a competiției Viva Activ Buhuși, ediția a III-a au fost obținute rezultatele… Grupa A. Viva Activ II Buhuși – F.C. Bacău: 0-2; Sportul Onești – Viva Activ II 1-0; F.C. Bacău – Minerul Bălan: 2-1; Minerul – Sportul 2-1; F.C. Bacău – Sportul 1-0; Viva Activ II (Pietricica Piatra-Neamt) – Minerul Bălan: 1-10. CLASAMENT: 1. FC Bacău. 2. Sportul . 3. Minerul . 4. Viva Activ II. Grupa B. L.P.S. Piatra-Neamț – Sporting Bacău 2-1, C.S.S. Tg. Neamț – Viitorul Bacău: 5-2; Sporting – Tg. Neamț: 1-6; Viitorul – Piatra-Neamt 1-4; Tg. Neamt – Piatra-Neamt 0-1; Sporting – Viitorul 0-3. CLASAMENT: 1. L.P.S. Piatra-Neamț. 2. C.S.S. Tg. Neamț. 3. Viitorul 4. Sporting. Grupa C. Viva Activ Buhuși – Măgura Bacău: 4-2, Prosport Focșani – Pietricica Piatra-Neamț: 4-0; Măgura – Prosport: 0-7, Pietricica – Viva Activ :0-1, Magura – Pietricica 3-3; Prosport – Viva :5-0. CLASAMENT: 1. Prosport . 2. Viva . 3. Pietricica 4. Măgura.

SEMIFINALE: F.C. Bacău – L.P.S. Piatra-Neamț: 3-1; Prosport Focșani – C.S.S. Tg. Neamț: 3-0.

Finala mică: C.S.S. Tg. Neamț – L.P.S. Piatra-Neamț 2-0. Finala mare: Prosport Focșani – F.C. Bacău 2-1. Cel mai bun jucator: Tudor Găbureanu (F.C. Bacău). Golgeterul Cupei Viva Activ: Mirel Teodorescu (Prosport Focșani) Cel mai bun portar: Victor Bistricianu (C.S.S. Tg. Neamț). Corneliu Pinter, elevat observator al competiției, picurând și umor englezesc, spune: ,,Mai accentuat ca la U9, la U8 s-au distins clar echipele sudate, care aveau noțiuni de așezare în teren și joc colectiv, fata de formațiile de începători, la care, unde era mingea, acolo erau toți jucătorii. Dar au fost și multe scoruri strânse, cu puține goluri. Și pentru ca,în fond, a fost o competiție de pregătire, Viva Activ II, i-a lăsat locul, în ultimul meci, unei alte echipe, pentru ca aceasta să beneficieze cât mai mult de deplasarea la Buhuși".

