Cupa Viva Activ Buhusi, editia a III-a / Categoria U13

Prima zi a marii competitii organizate de CS Viva Activ, Primaria Buhusi Si Bio Feed Buhusi a fost captivanta. Practic, spectatorii au fost in priza la fiecare meci, chiar Si la cele incheiate cu victorii categorice. Iar asta pentru ca fotbalul in sala este extrem de dinamic, iar bijuteriile tehnice abunda. Unde mai pui ca au fost si meciuri cu rasturnari de scor sau final incert, tensionat, culminând cu finala, in care viitoarea campioana a condus cu 2-0, dar adversara sa a rasturnat la 3-2; imediat, a survenit egalarea dintr-un penalty just acordat, dupa care s-a auzit fluierul de final. Si totul s-a stabilit la loteria suturilor de la 7 m. Loterie, dar suntem siguri ca ierarhia finala a fost cea justa.

Dintre toate echipele s-a evidentiat in mod deosebit Comstar Vaslui, gratie faptului ca are un lot in intregime valoros. Nota bene, a fost si cel mai restrâns lot, din punct de vedere numeric, cu doar o rezerva. Dar nici Vasluiului nu i-a fost usor pe final, in semifinala cu Sportul Onesti, iar mai apoi in finala cu Olimpia Onesti, pe care o invinsese clar in faza grupelor.

De mentionat ca meciul pentru locul 3, dintre Bradul Roznov si Sportul Onesti nu s-a mai disputat, aceasta fiind optiunea ambelor formatii. S-a executat doar o serie de penalty-uri de departajare. Asta deoarece, s-a jucat fara intrerupere, de la ora 8.00 la ora 19.30, maratonul fotbalistic fiind deosebit de solicitant, iar echipele trebuia sa mai ajunga si in orasele lor, pe intuneric. Laudabila prestatia celor doi arbitri, Cristi Ariton si Daniel Beruica, care au condus cele 23 de partide ale turneului (fiecare durând 30 de minute). La superlativ, stradania organizatorilor – Mihaela Surugiu, Mihai Lupu, George Parfeni si colegii lor de la Viva Activ sau de la Bio Feed.

Dupa cum s-a promis, fiecare jucator participant, indiferent de echipa, a fost premiat pentru participare, cu o diploma si cu dulciuri de Sarbatori. Au evoluat 110 jucatori in prima zi a Cupei! De asemenea, echipele de pe podium au mai primit cupe si medalii Si au fost premii speciale pentru cel mai tehnic jucator, pentru cel mai bun portar si pentru golgeter. Daca pentru ultima categorie lucrurile au fost clare – Rares Cucos (Comstar) având 10 goluri (fata de 8, câte avea Mihaila, atacantul de la ACS N. Balcescu, echipa ce n-a trecut de grupe), la celelalte categorii a intervenit subiectivismul, nu se putea altfel. {tefan Mirauti (Bradul Roznov) a fost preferat gratie prestatiei pe care a avut-o la penalty-urile din finala mica. Pentru cel mai tehnic jucator, Dominic Vacaru (Olimpia) a beneficiat, poate, de faptul ca echipa lui nu a fost la fel de omogena precum Comstar, iar astfel el a iesit mai bine in evidebnta. Cel mai bun antrenor, “inspirat” – asa cum a fost numit oficial, nu putea fi numit altcineva decât Sorin Sava, antrenorul campioanei. {i asta nu doar pentru cum si-a dirijat si mobilizat echipa de pe banca, ci si pentru valoarea pe care a creat-o in ani de zile la Comstar.

REZULTATE

Grupa A / Viva Activ BuhuSi – Bradul Roznov 1-6, TrotuSul Onesti – Sporting Bacau 1-0, Viva Activ – Sporting 2-0, Sportul Onesti – Viva Activ 2-2, Roznov – Trotusul 7-3, Bradul – Sporting 3-0, Trotusul – Sportul 1-2, Bradul – Sportul 1-1, Sportul – Sporting 2-1, Bradul – Viva Activ 5-2. CLASAMENT GRUPA A: 1. Bradul Roznov 10 2. Sportul Onesti 8 3. Trotusul Onesti 6 4. Viva Activ Buhusi 4 5. Sporting Bacau 0.

Grupa B / Luceafarul Buhusi – Comstar Vaslui 0-8, Kids Bacau – Luceafarul 5-1, Luceafarul – Olimpia Onesti 0-3, Comstar – Olimpia 6-2, Comstar – Kids 9-0, AS Viitorul Nicolae Balcescu – Luceafarul 5-2, Olimpia – Viitorul 4-1, Viitorul – Kids 4-2, Comstar – Viitorul 5-0. CLASAMENT GRUPA B: 1. Comstar Vaslui 12 2. Olimpia Onesti 9 3. AS Viitorul Nicolae Balcescu 6 4. Kids Bacau 3 5. Luceafarul Buhusi 0.

SEMIFINALE: Olimpia Onesti – Bradul Roznov 4-0, Comstar Vaslui – Sportul Onesti 3-1;

FINALA MIC|: Bradul Roznov – Sportul Onesti 2-1 (lovituri de departajare);

FINALA: Comstar Vaslui – Olimpia Onesti 3-3, 3-2 la penalty-uri.