Cupa Toamnei la Răpitor

Duminică, lacul Bacău a găzduit cea de-a X-a ediție a Cupei Toamnei la Răpitor. Deși dimineață vremea a fost ploioasă, apetitul peștilor nu a fost afectat. Pe decursul celor 5 ore de concurs, cei 22 de concurenți din Bacău, Onești, Piatra Neamț și Sf. Gheorghe au prins 43 știuci, 104 bibani și 1 șalău. Cele 2 mențiuni au fost adjudecate de Turcu Adrian (Onești), cu 333 puncte (9 bibani și 4 știuci) și Grițcu Gabriel cu 262 puncte (11 bibani și 2 știuci). Locul 3 a fost ocupat de Florin Praj, cu 14 bibani și 2 știuci, totalizând 343 puncte. Locul 2 a fost ocupat de Radu Adrian, cu 4 bibani și 6 știuci, totalizând 350 puncte. Pe locul 1 s-a clasat Marius Bălan, cu 18 bibani, ce au totalizat 353 puncte. La cea mai mare captură au punctat Radu Adrian, Filip Gabriel si Balint Arpad, fiecare prinzând câte o știucă de 41 cm.

