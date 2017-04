Sport Cupa României se dispută în Bacău Box Seniori de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Începând de miercuri, 5 aprilie, și până vineri, 7 aprilie, Sala de Atletism va găzdui ediția 2017 a Cupei României la Box, competiție adresată categoriei Seniori, eveniment organizat de Federația Română de Box, Sport Club Municipal Bacău, CS Știința Municipal Bacău și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău. Meciurile vor începe de la ora 16.00, cu fazele eliminatorii, urmând ca vineri să se dispute finalele. „Cupa României este un criteriu important de selecție pentru Centura de Aur și Campionatul European, drept dovadă că îi vom avea în Bacău pe sportivii de elită ai boxului românesc. Va fi gala celor mai buni boxeri din România, iar în sală vor fi prezenți, de la președintele Federației Române de Box, administrația Bacăului și până la cei mai titrați antrenori și oameni de sport”, a declarat antrenorul Relu Auraș. Bacăul va fi reprezentat de pugiliștii, de la Sport Club Municipal Bacău și CS Știința, sportivi medaliați atât pe plan național, cât și international: Sebastian Arbuz- categoria 52 de kilograme, Alexandru Cuciureanu – 64 Kg, NiculaiCiobanu – 69 Kg, Marcu Coșa- 75 kg, Alberto Biro– 81 Kg, Dragoș Kusztipschi – 81 Kg și Vitalie Mârza–91 Kg. Toți acești sportivi au în palmares medalii la Campionatele Mondiale și Europene. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.