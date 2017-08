Devenit tradiție, turneul Cupa Municipiului Bacău la handbal masculin reunește și în acest sfârșit de vară mai multe competiții, pe criterii valorice și de vârstă. Turneele se vor desfășura la Sala Sporturilor și la sala Colegiului Pedagogic, vineri și sâmbătă, 25, 26 august. De departe cea mai importantă întrecere va fi cea a echipelor de seniori Divizia A, turneu care se va desfășura în sistem Final Four. DIVIZIA A (Sala Sporturilor)

Vineri, 25 august

– joc 1: CSM II București – HC Buzău (ora 18.30)

– joc 2: CSȘM Bacău – CSU Danubius Galați (ora 20.00) Sâmbătă, 26 august

– finala mică: învinsa joc 1 – învinsa joc 2 (ora 10.30)

– finala mare: câștigătoare joc 1 – câștigătoare joc 2 (ora 12.00) Cupa Municipiului Bacău ediția a XII-a mai programează și alte jocuri destinate echipelor de juniori, după următorul program: JUNIORI 1

– 25 august: CSȘM Bacău – CSM București (ora 11.30, Sala Pedagogic)

– 26 august: CSȘM Bacău – CSM București (ora 18.00, Sala Sporturilor) JUNIORI 2 (Sala Pedagogic)

– 25 august: CSU Suceava – CSȘM Bacău (ora 13.00)

– 25 august: CSȘM Bacău – CSU Suceava (ora 17.30)

– 26 august: CSU Suceava – CSȘM Bacău (ora 11.00) JUNIORI 3

– 25 august: CSȘ 2 București – CSȘM Bacău (ora 10.00, Sala Pedagogic), CSȘ 2 București – CSU Suceava (ora 16.00, Sala Pedagogic)

– 25 august: CSȘ 2 București – CSȘM Bacău (ora 10.00, Sala Pedagogic), CSȘ 2 București – CSU Suceava (ora 16.00, Sala Pedagogic)

– 26 august: CSU Suceava – CSȘ 2 București (ora 9.45, Sala Pedagogic), CSU Suceava – CSȘM Bacău (ora 16.30, Sala Sporturilor) Federația Română de Handbal a anunțat organizarea tragerii la sorți pentru Divizia A masculin, vineri, 25 august, de la ora 11.00, la sediul federației din Capitală.

