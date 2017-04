Sport „Cupa Moldovei” la karting de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zilele acestea pe pista de la Bacau este in plina desfasurare concursul interjudetean de karting intitulat „Cupa Moldovei”. Este o competitie inscrisa in Calendarul Activitatilor Educationale Regionale si Interjudetene 2017 al Ministerului Educatiei Nationale al carei organizator este Palatul Copiilor Bacau in parteneriat cu Palatul Copiilor Braila. Cele mai implicate cadre didactice sunt coordonatorii cercurilor de Karting din cele doua institutii de invatamant: prof Diac Eugen de la Palatul Copiilor Bacau, prof. Prisecaru George de la Palatul Copiilor Braila si prof. Sorin Savu de la Clubul Copiilor Resita – directorul concursului. Dupa ce ieri elevi din 11 judete s-au intrecut la sectiunea „Educatie Rutiera” in sala de sport a Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacau astazi pista Selena Motor Sport s-a animat de sunetul motoarelor turate la maximum de micutii sportivi. Astazi se desfasoara prima mansa a probei de viteza la karting iar maine va avea loc mansa finala a aceleiasi sectiuni si festivitatea de premiere. prof. Nela Dumea

