Sport Cupa Bistritei la Inot, reuniunea a II-a de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astazi s-a incheiat la Bazinul de Inot din Bacau ce-a de-a VIII-a editie a Cupei Bistritei la Inot, competitie adresata sportivilor nascuti intre 2002 si 2010, dar si mai mici. Ultimile probe au fost la 200 m liber masc. si fem, 50 m fluture masc si fem, 100m spate masc si fem, 50 m spate masc si fem.

Dupa aceste intreceri, sportivii bacauani au obtinut urmatoarele rezultate: 200 m liber open masc. Stefan Cozma, CS Stiinta Mun. Bacau, locul I.

200 m liber open fem. Ana Sicoe, SCM Bacau, locul II. 50 m fluture masculine

2006- 1 Rares Hriscu, LPS Bacau,

2 Carol Cojocaru, CS Nautica,

3 Andrei Baciu, LPS Bacau

2007- 1 Leonard Maftei, CS Nautica.

2008- 1 Luca Artene, CS Nautica.

2009- 1 Robert Banu, CS Nautica.

2010- 2 Rares Radu, CS Nautica,

3 Alexandru Posa, CS Nautica

2011- 1 Mihaita Ticau, CS Stiinta Mun Bacau

2 Mateo Falca, CS Stiinta Mun Bacau 50 m fluture feminine

2007- 3 Petrea Posa, CS Nautica.

2008- 1 Ingrid Stefura, CS Nautica

2009- 2 Ana Maria Babanu, CS Nautica,

3 Cristine Calapod, CS Nautica.

2011- 1 Sophia Falca, CS Stiinta Mun Bacau

2002- 1 Ariana Dodita, SCM Bacau 100 m spate masculine

2005- 1 Stefan Cozma, CS Stiinta Mun Bacau

2003- 1 Cristian Verman, SCM Bacau

2 Toma Adam, CS Nautica

2004- 3 Denis Padurariu, SCM Bacau. 100 m spate feminine

2003- 1 Ana Sicoe, SCM Bacau

2 Mihaela Andrei, SCM Bacau

3 Ioana Gabor Luncasu, LPS Bacau

2005- 1 Eliza Mariut, CS Nautica

2004- 2 Erika Fenica, LPS Bacau

3 Maria Tica, CS Nautica

2002- 1 Ariana Dodita, SCM Bacau

2Carina Padurariu, SCM Bacau

2001- Georgiana Cojocaru, SCM Bacau 50 m spate masculin

2006- 1 Carol Cojocaru, CS Nautica

2 Rares Hriscu, LPS Bacau

3 Andrei Baciu, LPS Bacau

2007- 2 Leonard Maftei, CS Nautica

2008- 2 Luca Artene, CS Nautica

2009- 1 Robert Borcea, CS Nautica

2 Robert Banu, CS Nautica

2010- 1 Rares Radu, CS Nautica

2011- 2 Mateo Falca, CS Stiinta Mun Bacau

3 Mihaita Ticau, CS Stiinta Mun Bacau 50 m spate feminine

2006- 2 Alessia Valeanu, CS Nautica

2008- 1 Ingrid Stefura, CS Nautica

2007- 3 Petra Posa, CS Nautica

2009- 1 Cristine Calapod, CS Nautica

3 Melisa Branisteanu, CS Nautica

2011- 1 Sofhia Falca, CS Stiinta Mun Bacau

2002- 1 Ariana Dodita, SCM Bacau O analiza completa a acestei competitii si cine sunt castigatorii trofeelor Cupa Bistritei editia a VIII-a, aflati din editia de luni, 15 mai, a cotidianului Desteptarea.

