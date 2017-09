Sâmbătă, baza sportivă Aerostar Bacău a găzduit „Cupa Aerostar” la fotbal rezervată copiilor. Competiția s-a derulat în cadrul proiectului de finanțare nerambursabilă intitulat „Sportul de masă, o antecameră a sportului de performanță” (inițiat de CS Aerostar Bacău și aprobat de Consiliul Local în baza Legii 350/ 2005) și s-a dovedit o reușită. La start s-au prezentat peste 200 de copii de la opt echipe din județ: Sportul Onești, Olimpia Junior Onești, VIVA Activ Buhusi, Juniorul Bacău, Viitorul Bacău, AS Play Bacău, Sporting Bacău și CS Aerostar Bacău. Toate cele opt echipe au participat la ambele categorii de vârstă înscrise în concurs: 2007-2008, care și-a desfășurat meciurile pe terenul de iarbă, în formula de 7+1 și 2010, ale căror jocuri au fost programate pe terenul sintetic, în formula 5+1. La 2007-2008, s-a impus Sporting Bacău, care a trecut cu 3-0 de Sportul Onești, în timp ce în finala mică, Play a dispus cu 4-1 de Olimpia Junior. Golgheterul categoriei a fost Andrei Apetri (Sportul Onești), cu 6 goluri. La 2010, titlul a revenit Viitorului Bacău, învingătoare cu 1-0 în finala mare contra Aerostarului, în timp ce locul al treilea a fost ocupat de Sportul Onești, care a trecut cu 3-2 de Play. Golgheterul categoriei a fost Sayn Yusuf (Viitorul Bacău), iar cel mai bun jucător al întregii competiții a fost desemnat Tudor Rotaru (Aerostar). „Ne bucurăm că inițiativa noastră a avut un amplu ecou în rândul copiilor băcăuani. Oferindu-le posibilitatea de a juca fotbal din plăcere, reușim să-i atragem mult mai ușor pe copii către acest fenomen”, a declarat managerul de proiect Valerian Voicu. Comisia de organizare a „Cupei Aerostar” îl are ca președinte pe Valerian Voicu și îi mai cuprinde pe Ion Flenchea (secretar), Victor Bălan și Mihai Stanciu (membri) și Valentin Cioancă și Cornel Elisei (antrenori). „Toți cei prezenți au ținut să sublinieze calitatea organizatorică a competiției, ceea ce demonstrează că Aerostar își merită, și din acest punct de vedere, statutul de echipă nr. 1 a județului”, a subliniat antrenorul Vali Cioancă. 0 SHARES Share Tweet

