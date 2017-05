Cum văd fostul și actualul primar motivele pentru care se cere referendum la Slănic Moldova

Tensiunile iscate între unii dintre întreprinzătorii din Slănic Moldova și primarul orașului stațiune, Gheorghe Baciu, i-au determinat pe cei dintâi să inițieze strângerea de semnături de la locuitori pentru organizarea unui referendum care să ducă la demiterea edilului. Acțiunea lor este aproape de final și se bazează pe mai multe „capete de acuzare”. Iată cum sunt formulate o parte dintre ele de fostul primar care a păstorit timp de trei mandate Slănic Moldova, Adrian Șerban (foto), dar și cum se apără în fața acestora Gheorghe Baciu.

„Am decis să intervin motivat de ceea ce se întâmplă în Slănic, pentru că tot ceea ce spune actualul primar sunt numai minciuni – ne-a declarat, de la început Adrian Șerban. Minte prin tot ceea ce face cu echipa lui, cu care în urmă cu un an se declarau salvatorii Slănicului (deși eu consider că sunt terminatorii Slănicului), și nu pot accepta ca oameni din Slănic să fie mințiți și să fie bătaia de joc a acestui individ”.

Dacă primăria are conturile blocate, de unde mai face cheltuieli?

Gheorghe Baciu spune mereu că a preluat o instituție care are conturile blocate tocmai din cauza datoriilor imense moștenite. Adrian Șerban a observat însă că în urmă cu câteva luni primarul a adus o societate care a montat în Slănic un patinoar pentru care primăria e clar că a achitat câteva sute de milioane de lei pe lună (bani vechi – n.n.). De unde? Din bani publici: contribuabilii au plătit curentul, apa și toate consumurile patinoarului. „Dacă ar fi avut conturile blocate nu ar fi putut plăti – a opinat fostul primar. E clar că atunci când va veni în control Curtea de Conturi primarul va da vina pe consilierii locali și am convingerea că instituția Curtea de Conturi va cere să se recupereze sumele plătite aiurea și le va imputa consilierilor locali”.

Ce abuzuri este acuzat că a comis primarul

Pe scurt, abuzurile formulate de Adrian Șerban la adresa primarului Gheorghe Baciu sunt:

A copiat strategia de dezvoltare 2016 – 2020 a orașului după strategia făcută de administrația precedentă;

Se cheltuie bani pe aiureli, nu pe racordurile la blocurile ANL construite tot de administrația anterioară;

Uniunea Europeană ar putea imputa finanțarea la Pârtia de schi, pentru că s-au permis acolo construcții ilegale. Astfel, taxele slănicelnilor vor crește de 20 de ori;

Primarul a dat afară angajații vechi din primărie pentru că ar fi foarte slab pregătiți, dar aduce oameni din Comănești și din altă parte în locul lo;

A oprit conducta de apă de la Izvorul 3 de care are nevoie Sanatoriul balnear;

A scos trandafirii din Parc, donați de Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt din localitate, și a adus parcul într-o stare jalnică, mizerabilă;

A luat oamenilor din cartierul Cireșoaia pășunea și a plantat copaci. Acum le ia și cariera de piatră;

A mărit enorm taxele și impozitele locale;

A creat consilii de administrație la societățile primăriei, pentru a majora cheltuielile;

Amenință slănicenii că dacă au semnat petiția pentru referendum vor trage consecințele;

Firme din Comănești pregătesc sistemul prin care se va introduce taxare pentru accesul la izvoarele minerale din stațiune al turiștilor, ceea ce înseamnă alungarea lor.

„Văd firmele lui care lucrează peste tot în Slănic – a precizat Adrian Șerban. Oare cât carburant au decontat? Iar la Cazino permite lucrări care afectează structura clădirii, monument istoric și nu sesizează instituțiile abilitate”.

Cum răspunde primarul Gheorghe Baciu

Principala motivație a primarului Gheorghe Baciu față de modul în care îi tratează acum pe unii dintre întreprinzătorii din Slănic Moldova se referă la modul în care ei își achită obligațiile la bugetul local, dar și legalitatea în care își construiesc afacerile. „Am avut prima ședință cu ei în octombrie – spune primarul -, în care le-am spus verbal, dar au primit și în scris, că îi rog să verifice și să se pună în condiții legale cu toate aspectele privind autorizarea. Legea spunea că pe 31 decembrie 2016 era ultimul termen. Dar acesta a fost prelungit până pe 30 iunie 2017. Dacă eu dau o autorizație de funcționare după această dată și nu respect toate reglementările, atunci voi încălca legea și nu am venit la primărie să încalc legea. I-am rugat să aibă în vedere toate aspectele, inclusiv pe cele legate de proprietatea terenurilor, a clădirilor, de legalitatea construcțiilor etc.”.

Iată, tot sintetizat, ce argumente aduce primarul la unele dintre acuzațiile formulate la adresa lui:

Restaurantul Crama Domnească nu are datorii la bugetul local. În schimb, pentru a obține autorizația de funcționare are obligația de a depune documente care, după ce au fost văzute de serviciile primăriei (Urbanism, Comercial) acestea vor spune dacă firma primește sau nu autorizație;

Hotelul Perla are datorii curente de aproape 200 de mii de lei. Dar vine din grupul de firme Perla Moldovei, care în total au datorii de 2.470.000 de lei la bugetul local. Majoritatea dintre ele sunt în faliment sau în insolvență și este puțin probabil că vom recupera acești bani. Primăria a primit o dispoziție a Curții de Conturi prin care trebuie să recupereze datoriile. Numai datoria de perla Moldovei reprezintă 8% din bugetul Slănicului;

În Slănic, turistul trebuie să beneficieze de anumite facilități minimale, adică să găsească și în zona parcului un suc, o clătită, o înghețată etc. „Iar noi să încasăm o taxă de la comercianții care vin în parc, pentru venit la bugetul local. Am trasat zone pentru această activitate, de comercializare și am onorat toate solicitările”;

Nu au fost scoși trandafirii din parc. Au fost mutați, însă, 10-15 trandafiri din jurul foișorului muzical, pentru ca la evenimente să se poată aduna acolo lumea, pe un spațiu verde accesibil;

Primăria are conturile blocate, S-a înscris la arierate și a făcut solicitări la primul ministru, la miniștrii Finanțelor Publice și Dezvoltării să i se acorde un suport financiar, un ajutor de stat chiar și rambursabil.

Gheorghe Baciu a explicat și modul în care vede necesitatea majorării unor taxe locale. „Cu astfel de bani – spune primarul -noi trebuie să întreținem curățenia stațiunii, să amenajăm zona izvoarelor și parcul. Până acum, aceste cheltuieli se făceau pe spinarea cetățenilor din Slănic Moldova, din impozitele și taxele colectate, deși locuitorii orașului nu au legătură directă cu activitățile de întreținere a stațiunii. În viziunea noastră, astfel de cheltuieli trebuie susținute din activitatea turistică. Turiștii vin aici, stau câteva ore sau o zi sau mai multe, iau masa la iarbă verde sau lângă mașina lor și mai lasă destule resturi în coșurile noastre de gunoi. Din ce bani să strângem și să depozităm după toate regulile aceste gunoaie?”.