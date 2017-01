Actualitate Cum va fi vremea? Prognoza meteo pe două săptămâni de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în toate regiunile țării de miercuri până vineri, la fel ca și în perioada 7-15 ianuarie, iar vremea va deveni geroasă spre finalul acestei săptămâni, conform prognozei pe două săptămâni publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Conform meteorologilor, în Moldova, în primele trei zile ale intervalului, valorile termice vor apropiate de cele normale ale perioadei, cu medii ale maximelor cuprinse între 2 și 5 grade și ale minimelor între—7 și—5 grade. „Din 5 ianuarie vremea se va răci accentuat, astfel încât va deveni deosebit de rece în zilele de 6 și 7 ianuarie, când vor fi maxime în medie între—10 și—8 grade și chiar geroasă în timpul nopților de 6, 7 și 8 ianuarie, cu minime ce se vor situa în medie între—16 și—12 grade. Deși temperaturile vor crește ușor începând cu ziua de 8 ianuarie, până la sfârșitul intervalului acestea se vor menține sub mediile regionale, cu maxime înre—3 și—1 grad și minime între—10 și—6 grade Celsius”, arată prognoza. În perioada 4 — 7 ianuarie doar izolat și trecător pot apărea fulguieli, iar începând cu 8 ianuarie, local și temporar va ninge slab. La munte, exceptând prima zi a intervalului de prognoză, când se va înregistra o medie a temperaturilor diurne de aproximativ—1 grad, în restul intervalului regimul termic se va situa sub cel climatologic normal pentru această perioadă. Astfel, valorile maxime vor fi cuprinse între—8 și—4 grade, iar în zilele de 6 și 7 ianuarie vor scădea spre—18…-16 grade. Nopțile vor fi geroase, fiind caracterizate de minime termice cuprinse, în medie, între—14 și—8 grade, iar pe 6, 7 și 8 ianuarie temperaturile nocturne vor coborî până la valori medii situate între de—21 și—16 grade. Probabilitatea pentru precipitații, predominant sub formă de ninsoare, va fi ridicată pe 4 și 5 ianuarie și, din nou, după data de 7 ianuarie. În restul intervalului doar pe arii restrânse și trecător va ninge slab. 38 SHARES Share Tweet

