Social Cum va fi vremea in ziua alegerilor de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Regimul termic va fi unul deosebit de cald pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, în ziua alegerilor, pe 11 decembrie, valorile termice oscilând între 5 și 15 grade Celsius, a declarat, pentru AGERPRES, Oana Catrina, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „În zona Capitalei, în ziua de alegerilor, pe 11 decembrie, vom avea o vreme splendidă. Cerul va fi variabil, chiar mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La orele amiezii se vor înregistra 11—12 grade Celsius, valori cu mult mai ridicate decât ceea ce în mod normal ar fi trebuir să se înregistreze în această perioadă a anului. La scara întregii țări, ziua de duminică se anunță una caldă pentru această dată din an. Pe parcursul zilei vom avea cer variabil. Înnorări vor fi îndeosebi în noaptea de duminică spre luni în partea de vest, de nord și de centru. Tot aici, pe arii restrânse, își vor face apariția precipitațiile slabe, mixte în zonele joase și sub formă de ninsoare la munte. Vântul se intensifică în zona montană, în cursul aceleași nopți, și doar izolat în rest. Ca temperaturi maxime, la orele amiezii se vor înregistra între 5 și 15 grade Celsius”, a menționat specialistul ANM. Conform hărții meteo, pe regiuni, temperaturile pe timpul zilei vor înregistra valori, după cum urmează: în Moldova — între 8 și 12 grade Celsius, în Dobrogea — între 8 și 11 grade, în Muntenia — între 9 și 15 grade, în Oltenia — între 12 și 15 grade, în Banat — între 7 și 11 grade, în Crișana — între 6 și 10 grade, în Maramureș — între 5 și 7 grade, iar în Transilvania între 5 și 9 grade Celsius, a subliniat Catrina. AGERPRES 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.