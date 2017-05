Cum va fi la Raliul Moldovei Bacău

După ce a primit de la ACES (European Capitals and Cities Of Sport Federation) titulatura de„Oraș European al Sportului 2017” în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Bruxelles, în incinta Parlamentului European şi a preluat pe data de 2 mai titlul de Capitală a Tineretului din România, proiect ajuns la a doua ediție și care se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Bacăul se pregătește în perioada 16-17 iunie pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale programului cu valenţe europene.

Astfel, ACS Rally Spirit, organizatorul Raliului Moldovei Bacău, a pregătit pentru acest an un program excepțional, asumat în totalitate de Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local şi Primăria Bacău, Consiliul Local Moinești și consiliile locale ale com.Zemeș și Măgirești, care să marcheze debutul întrecerii în cadrul campionatelor europene în care s-a înscris și să ridice din nou ștacheta în materia transmisiunilor în direct a sporturilor cu motor din România.

Ajuns la cea de-a șaptea ediție, Raliul Moldovei Bacău se va desfășura în perioada 16-17 iunie și va conta ca etapă în cadrul Campionatului Național de Raliuri Dunlop, Campionatului Național de Raliuri 2 Dunlop, Campionatului Național de Raliuri Istorice, competiții desfășurate sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS). De asemenea, pentru prima oară, întrecerea moldavă va face parte din Trofeul European de Raliuri (European Rally Trophy) și Trofeul Balcanic de Raliuri (Balkan Rally Trophy), campionate europene desfășurate sub egida Federației Internaținale a Automobilului (FIA).

Pentru acest pas foarte important al competiției, organizatorul a pregătit concurenților un concept care să se plieze pe dorințele acestora, prima zi a Raliului Moldovei Bacău, cea de vineri 16 iunie, programând 8 probe speciale care se vor desfășura în apropierea Moineștiului, localitate unde va fi amplasat și parcul de service. Startul raliului este programat pentru ora 11:10 iar pe prima specială la ora 11:33. Ziua de vineri a Raliului Moldovei Bacău se va încheia în acest an cu o superspecială, organizată în premieră pe un circuit stradal în centrului Bacăului, care va începe la ora 18:17.

Pentru ziua de sâmbătă, 17 iunie, în programul competiției se află alte 8 probe speciale care se vor desfășura în apropierea Bacăului, localitate unde va fi amplasat parcul de service și unde se va desfășura și festivitatea de premiere alături de concertul trupei Holograf. Raliul Moldovei Bacău are în acest an 17 probe speciale care însumează 126,8 km iar sesiunea oficială de teste se va desfășura joi, 15 iunie, începând cu ora 15:00, pe un traseu de 2,75 km din apropierea comunei Lespezi. De asemenea, startul festiv se va da în aceeași zi, începând cu ora 20:00 din Piața Tricolorului din Bacău.

Ediția din 2017 a Raliului Moldovei Bacău va marca cea mai mare transmisie în direct a unei etape din România, un exercițiu de imagine al organizatorului sprijinit de Dolce Sport și Televiziunea Română, posturi tv care vor transmite live nu mai puțin de 6 ore de imagini de pe probele speciale. Prima zi a competiției va fi un adevărat recital de transmisii în direct: live-ul de pe speciala Vermești va fi asigurat de un car de producție al TVR Iași şi va fi transmis de posturile TVR Iași, TVR 1 și TVR HD iar cel de pe superspeciala din Bacău va fi asigurat de un car de producție al Dolce Sport, difuzarea urmând să se facă în direct pe postul tv Dolce Sport şi concomitent şi pe posturile Televiziunii Române.

Ultima specială a Raliului Moldovei Bacău, proba Buhusi, programată în cea de-a doua zi și care reprezintă power stage-ul competiției (primele trei echipaje primesc puncte bonus) va fi transmisă în direct grație unei producții a TVR Iași şi va fi transmisă de TVR Iași, TVR 1 și TVR HD.

“Vreau să felicit autoritățile locale pentru obţinerea titulaturii de „Oraș European al Sportului 2017”, un proiect ambițios care presupune şi obligaţii din partea administraţiei de a investi în infrastructura şi în dezvoltarea programelor sportive pentru toate varstele. Raliul Moldovei Bacău este cel mai important eveniment din acest program, astfel că am gândit un program inedit pentru acest an, cu un recital de transmisii live dar și o superspecială care se va desfășura pe un circuit stradal în centrul orașului. Vreau să rog băcăuanii şi pe această cale să dea dovadă de clemență pentru disconfortul creat ținând cont că blocarea traficului se face o singură dată pe an, pentru câteva ore. Mi-ar plăcea să atragem cât mai mulți concurenți din alte țări, datorită campionatelor europene în care am fost acceptați pentru acest an și deja pot să confirm prezența campionului european David Botka la start.” a declarat Adrian Răspopa, președintele ACS Rally Spirit – organizatorul Raliului Moldovei Bacău.

Raliului Moldovei Bacău 2017 este organizat de ACS Rally Spirit cu sprijinul Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local şi Primăria Bacău, Consiliul Local Moinești, consiliile locale ale com.Zemeș și Măgirești, al sponsorului principal Audi, precum şi al partenerilor tehnici Cybernet, Auto Moto Invest, Selgros, Arena Mall, Hotel Decebal şi Adrimpex.