Amotimpul rece, cu temperaturi variabile, cu ger şi viscol, ne poate pune oricând la încercare. Cum paza bună trece primejdia rea, este bine să ştim cum putem acţiona atunci când stăm mult în frig, iar corpul nostru suferă degerături. Specialiştii spun că în cazul degerăturilor superficiale se poate acţiona pe loc. Angajaţii şi voluntarii Crucii Roşii ne învaţă printr-un curs intensiv de prim-ajutor cum să tratăm degerăturile. Ei spun că pielea degerată se încălzeşte prin punerea ei în contact cu pielea care are temperatura normală, mâinile se pun la subsuoară, bărbia şi urechile se aşază în palme, picioarele se aşază lângă abdomenul salvatorului. Contactul cu pielea caldă se menţine până când pielea afectată îşi recapătă culoarea normală. În cazul degerăturilor, nu este deloc indicat să frecăm pielea cu gheaţă, să aplicăm loţiuni sau să aşezăm zona degerată lângă o sursă de căldură. În cazul degerăturilor profunde trebuie să scoatem accidentatul din zona cu temperatură scăzută şi se aduce la adăpost. I se dau băuturi calde şi nealcoolizate, se înfăşoară în haine călduroase, nu se intervine pe zona degerată şi se transportă cât mai repede la spital. 17 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.