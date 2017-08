Mapele de prezentare sunt soluția perfectă când vine vorba de a-ți prezenta produsele sau serviciile într-un mod profesionist și ingenios. Ele reprezintă un instrument de lucru foarte eficient folosit în contactul cu clienții sau partenerii. O mapă de prezentare a devenit în ultima vreme un suport aproape indispensabil, indiferent de tipul de afacere pe care îl coordonați. La întâlnirea cu un potențial client, în cadrul conferințelor sau a târgurilor, aveți nevoie de o prezentare ireproșabilă; acest rol îl poate îndeplini o mapa de prezentare, un catalog sau o broșură. Pe lângă o discuție face-to-face, mapa de prezentare este cea care preia funcția de promovare. Aceasta conține de obicei câteva informații care trebuie subliniate: istoricul firmei, date despre angajați, strategiile implementate sau tehnologiile folosite. Mapele de prezentare conțin și diferite prezentări ale unor produse sau servicii ale companiei. De obicei, aceste informații sunt printate pe foi A4, iar acest lucru îți oferă avantajul de a personaliza mapa de prezentare în funcție de audiență, prin alegerea unor informații potrivite. Spre exemplu, pe un client l-ar interesa mai mult serviciile și produsele companiei tale, oferte de preț, iar pe un posibil partener l-ar interesa mai mult cine ești și modul în care ați putea colabora. Indiferent de nivelul la care ați ajuns cu afacerea dumneavoastră, Flyeralarm crede că investiția în imaginea și prezentarea companiei este o strategie inteligentă și cu efecte benefice pe termen lung. Asadar, ei vă garantează seriozitate și calitate și vă pun la dispoziție mape de prezentare profesionale. Cine sunt cei de la Flyeralarm și care este domeniul lor de activitate? Viața Flyeralarm este dedicată tiparlui. Specialiști în domeniu, ei procesează aproxmativ 15.000 de comenzi și coordonează peste 20.000 de colete pentru ca acestea să ajungă în cel mai scurt timp la destinatar. Firma este prezentă în peste 14 tari din Europa: Marea Britanie, Italia, Franța, Austria, Polonia, Spania, Olanda, Danemarca, Suedia, Finlanda, Belgia, Elveția, Irlanda, Ungaria, iar acum și în România. Flyeralarm a pătruns pe piața din România în anul 2015 și s-a impus cu o experiență de peste 14 ani și cu un renume ca fiind una dintre cele mai puternice tipografii digitale din Europa. Calitatea excepțională, prețurile accesibile, livrarea rapidă și consilierea individuală axată pe necesitățile fiecărui client sunt principiile după care au ales să se ghideze în tot acest timp profesioniștii de la Flyeralarm. Această firmă oferă servicii tipografice prin indermediul online-ului pe segmentul B2B în Europa, și este una dintre cele mai mari companii e-comemerce din Germania. Toate produsele sunt manufacturate exclusiv în Germania, unde se folosește o tehnologie de ultimă generație, în diverse locații de tipărire care aparțin acestui grup. Portofoliul companiei cuprinde o multitudine de printuri mediatice – de la flyere pâna la cărți, dar oferă și servici de marketing, grafică și consultanță pentru identitatea vizuală a firmelor. Cu un număr de 2.000 de angajati distribuiți în șase locații din Germania, Flyeralarm a realizat, în 2014, o cifră de afaceri de peste 300 de milioane de euro. Sediul central al firmei se află în Würzburg. Compania a fost fondată în anul 2002 de către Thorsten Fischer. În România, firma subsidiară a fost înființată la Sibiu. Echipa de lucru este formată din specialiști în tipografie care au beneficiat de perfecționare în Germania, și toate acestea pentru ca ei să ofere consiliere profesionistă clienților români. 0 SHARES Share Tweet

