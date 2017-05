Educatie Cum salvezi o viață, în „Școala altfel” la „Octavian Voicu” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Activitatea „Dacă sunt cunoscător şi mă implic, pot salva o viaţă”, desfăşurată pe 23 mai, în cadrul programului „Săptămâna altfel”, la Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău, face parte din proiectul „Incluziune socială prin servicii integrate la nivel comunitar”, cu sprijinul Organizaţiei UNICEF şi a avut scopul de a sensibiliza şi pregăti elevii participanţi pentru acordarea primului ajutor în diferite situaţii: înec cu bol alimentar, contuzii, răni superficiale, leşin, epistazis și altele. La nivelul şcolii proiectul este coordonat de directori, prof. Eugen Ionel Tarasă și prof. Dumitrașcu Coca , iar activitatea desfăşurată a fost proiectată, organizată şi coordonată de prof. Georgeta Ilcoş, prof. Daniela Fodor şi prof. Luiza Andrei. Cu sprijinul invitaţilor: o ambulanță și echipaj de la Crucea Roşie Bacău, asistent medical Cadar Mihaela din şcoală şi două asistente medicale din rândul părinţilor Daniela Burac și Daniela Tătaru, angajate a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, au fost făcute demonstaţii de acordare a primului ajutor în diverse situaţii ivite în timpul programului şcolar sau în afara lui. Au participat 64 de elevi din clasele I – VIII, 8 cadre didactice şi 10 părinţi. Cu toții au învăţat că poţi salva o viaţă dacă eşti informat şi deţii deprinderi de a acţiona atunci când situaţia o impune. 0 SHARES Share Tweet

