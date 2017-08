Daca in urma cu 5-10 ani utilizatorii romani utilizau doar cardul de credit si, rareori, portofelul virtual Moneybookers (cum se numea pe atunci) sau chiar transferul bancar in efectuarea tranzactiilor online, acum lucrurile stau cu totul altfel.

In continuare, depunerea preferata este cea cu ajutorul cardului bancar, insa numarul celor care utilizeaza si alte metode este in continua crestere. Printre aceste alte metode enumeram portofelele virtuale Skrill si Neteller sau Paysafecard, o modalitate de plata online preplatita, cu ajutorul careia poti efectua plati pe Internet sigur si rapid.

In ultima vreme, mai exact de cand ONJN a cerut licenta pentru casele de pariuri ce vor sa opereze in Romania, a aparut o noua modalitate de plata, vizibila in speciale la casele online care dispun si de agentii de cartier in Romania. Este vorba despre efectuarea unui depozit cu bani cash, fara a fi, astfel, nevoie de card bancar pentru a tranzactiona la casele online.

Depune la agentiile offline pentru a juca la cea online

Prima casa de pariuri care a oferit publicului din Romania aceasta posibilitate de a tranzactiona a fost Fortuna, una dintre cele mai cunoscute agentii de cartier la acea vreme. Pariorii au fost entuziasmati la aflarea vestii, multi dintre ei dorind sa plaseze pariuri online, neincumetandu-se insa sa o faca din diferite motive.

Depozitul cu bani cash trebuie facut intr-o sucursala Fortuna. Pentru a depune nu iti trebuie decat un act de identitate, numele tau de utilizator a contului online Fortuna, pe care trebuie sa i-l impartasesti casieritei si, evident, suma de bani pe care doresti sa o depui. Dupa ce vei face asta vei observa ca suma de bani va intra imediat in contul tau online Fortuna. Modalitatea de depunere in agentii poarta numele de Fortuna Cashpoint, aceasta facilitate putandu-se gasi in aproape toate sucursalele din tara.

Retragerile din agentii se efectueaza la fel de simplu

In agentiile Fortuna iti poti si retrage suma de bani castigata, nu numai sa o depui. Tine cont insa ca pentru a putea retrage din sucursalele Fortuna trebuie intai sa efectuezi un depozit prin aceasta modalitate. O retragere din sucursala poate fi facuta dupa ce te-ai programat in prealabil pe site-ul Fortuna. Pentru a te programa trebuie sa selectezi agentia de la care intentionezi sa retragi, toate agentiile disponibile din tara gasindu-se pe site. Apoi iti va veni un cod pe mail, cu acesta trebuind sa te duci la casierie si sa i-l inmanezi casieritei pentru ca ea sa poata retrage banii din contul tau. Dupa ce aceasta operatiune este efectuata vei mai primi un mail, in general in cateva ore, in care te anunta ca iti poti retrage banii din sucursala. O veste excelenta mai ales pentru cei care nu vor sa investeasca mult in pariuri este aceea ca atat depozitul minim, cat si retragerea minima este de doar 10 RON.

