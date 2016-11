Cum s-au trezit indienii cu chinezii in batatura

In ianuarie 2015, când elitele politice de la New Delhi sarbatoreau “alegerea” unui guvern pro-indian in Sri Lanka in locul celui pro-chinez, putina lume se indoia de faptul ca noua conducere a insulei va incerca sa iasa de sub tutela.

In fond, India s-a priceput mereu sa ghidoneze politica guvernului de la Colombo, mai ales prin folosirea influentei asupra rebelilor tamili.

Totusi, 20 de luni mai târziu, guvernul din Sri Lanka decide sa vânda portul strategic Hambantota unei companii chineze de stat, impreuna cu 2.500 de hectare de teren ca “zona excluziva de investitii”.

Este, fara indoiala, o mare lovitura pentru India, care se trezeste cu flota chineza chiar in Golful Bengal.

Asia Times scrie ca Portul Hambantota se afla la doar 10 noduri de una din cele mai circulate rute maritime – Europe-Far East Line si la 1300 de kilometri de cele doua porturi strategice indiene din Golful Bengal – Visakhapatanam si Andaman & Nicobar Islands, de unde Marina indiana isi trimite vasele de lupta pentru a patrula in Marea Chinei de Sud.

Dar, Hambantota se afla si la 500 de kilometri de Sriharikota, spatioportul de unde India isi lanseaza satelitii si de unde face testele cu racheta.

Se poate spune ca diplomatia indiana a suferit o mare infrângere, care, in contextul deteriorarii relatiilor cu Pakistanul si a unei raciri a relatiilor cu China, pune in pericol securitatea nationala.

Si totul s-a intâmplat doar pentru ca India a vrut sa obtina cooperarea guvernului de la Colombo doar pe baza de amenintari / simpatii politice.

Sri Lanka se afla intr-o situatie financiara proasta. Datoria publica a ajuns la 75% din PIB si peste 95% din incasarile bugetare merg spre plata debitului. China a speculat aceasta problema si a câstigat.

Totusi, in ciuda faptului ca India s-a aflat in spatele schimbarilor guvernelor pro-chineze din Sri Lanka si Nepal, Beijingul a invitat New Delhi sa investeasca in proiectul Colombo Port City. Ceea ce nu se va intâmpla, apreciaza MK Bhadrakumar, fost diplomat indian, deoarece nationalistii indieni nu accepta sa coopereze cu proiectul chinez OBOR (One Belt and One Road – O centura, un drum).

În 2013, președintele Chinei, Xi Jinping, a propus crearea unui echivalent modern al Drumului Matasii prin construirea unei rețele de căi ferate, drumuri, conducte și rețele de utilități care va lega China și Asia Centrală, Asia de Vest, și părți din Asia de Sud. Această inițiativă a fost numita One Belt and One Road.

India obisnuia sa considere Oceanul Indian drept sfera sa de influenta. Situatia tocmai s-a schimbat…