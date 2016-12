Cum s-a votat in municipiul Bacãu

Alegerile parlamentare din acest an au venit cu unele surprize, dar, in general, rezultatele dinjudetul Bacau nu sunt atât de surprinzatoare pe cât considera unii.

Scorul obtinut de PSD la nivelul judetului nu este surprinzator daca avem in vedere rezultatele istorice ale partidului; surprinzator este faptul ca in municipiul Bacau, considerat ani de zile un fief liberal, social-democratii au câstigat un scor care acum câtiva ani parea neverosimil: 43 la suta.

Restul rezultatelor era asteptat: PNL care pur si simplu nu s-a vazut in campania electorala a obtinut doar 17 procente in municipiul Bacau, un procent mai mic decât la Buhusi (20% la Senat), ALDE a obtinut scoruri mari in localitatile cu primari liberal-democrati iar PMP a beneficiat de vizibilitatea lui Cristinel Manolache in municipiul Bacau (peste 8% din voturi).

USR a reusit sa convinga tot in zona urbana „mare”, dar a luat putin in localitatile rurale si in orasele mici.

Candidatii independenti nu au fost vazuti de electori la aceste alegeri.

Bacau

PSD a crescut de la 35 la 43 la suta in municipiul Bacau, in vreme ce PNL a scazut de la aproape 21 la 16-17 procente.

Camera Deputatilor

PSD – 43,31%

PNL – 16,75%

USR – 12,56%

ALDE – 6,95%

PMP – 8,29%

PRU – 3,15%

ANR – 1,36%

S. Sova – 1,15%

C. Curelea – 0,52%

Senat

PSD – 43,44%

PNL – 17,16%

USR – 12,17%

ALDE – 7,83%

PMP – 8,16%

PRU – 2,90%

ANR – 1,39%