Social Cum petrec Sărbătorile polițiștii băcăuani de Comunicat de presa - Agitația, aglomerația și stersul din perioada sărbătorilor de iarnă ne predispun la a deveni victimele unor infractori sau potențialii autori ai unor astfel de fapte. Pentru siguranţa cetăţenilor, în perioada 14-30 decembrie a.c., se derulează la nivel județean, mai multe activități preventive, intitulate sugestiv "Petreceți sărbătorile de iarnă în siguranță cu polițiștii băcăuani", în cadrul cărora sunt abordate mai multe paliere de interes instituțional: furturile din locuințe și societăți comerciale, furturile din buzunare, genți și autoturisme, tâlhăriile, victimizarea pe linie rutieră și mai ales victimizarea minorilor. Astfel, polițiștii de prevenire a criminalității, de ordine publică și rutieră vin în întâmpinarea cetățenilor cu informații preventive. Informațiile transmise de polițiști vizează modurile predilecte de operare a autorilor, principalele bunuri urmărite de infractori atunci când observă o persoană vulnerabilă, informații privind asigurarea locuințelor și a caselor de vacanță împotriva efracției, recomandări adresate conducătorilor auto și pietonilor privind circulația pe drumurile publice, precum și prevenirea actelor ilicite de comerț și folosirea neautorizată a obiectelor artizanale și pirotehnice. De asemenea, recomandările adresate cetățenilor se axează în principal pe adoptarea unor măsuri minime de autoprotecție și conștientizarea acestora privind riscurile la care se expun în zonele aglomerate din incinta și zonele adiacente centrelor comerciale, piețe aglomerate, târguri organizate, etc. În acest sens, în perioada 14 -30 decembrie a.c. se desfășoara activități specifice de informare și distribuirea de materiale preventive către cetățenii din județul Bacău, pe următoarele teme: copiii în siguranță la colindat, atenție la consumul de băuturi alcoolice, conducerea autovehiculelor pe timp de iarnă, prevenirea furturilor din autoturisme, din locuințe și din buzunare.

