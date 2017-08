Acum câţiva ani, unii aveau impresia că Internetul se rezumă la browserul cu care navigau în reţea. Astăzi, există o sumedenie de oameni pentru care Internetul se reduce la Facebook. De cel puţin o generaţie, însă, viitorul se strecoară printre noi. Cu bune şi cu rele. În anii ’90 comunicăm cu ajutorul scrisorilor pe hârtie, în anii 2000 ne scriam e-mailuri iar astăzi discutăm pe messengerul de la Facebook. Acum cinci ani cozile de la casierille furnizorului de electricitate erau subiect de ziar; astăzi facturile se plătesc de acasă, de la magazinul de la colţ sau de la automat. Internetul ne-a schimbat viața, fie că e vorba de e-mail, e-banking sau programări online. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.