Justitie Cum motivează Curtea de Apel Alba Iulia achitarea fostului primar al Bacăului de Catalina Chifu „Este chiar absurd să se creadă că primarul trebuia să se substituie atribuţiilor funcţionarilor din subordine", arată Curtea de Apel Alba Iulia în motivarea achitării fostului primar al Bacăului, Romeo Stavarache, în dosarul „Apartamentul". Potrivit motivării instanţei, publicată de MEDIAFAX, fostul primar Romeo Stavarache nu trebuia să verifice personal documentaţia care a stat la baza emiterii repartiţiei unor locuinţe, în condiţiile în care asemenea atribuţii reveneau directorului executiv al Direcţiei patrimoniu şi şefului de Serviciu fond locativ. Romeo Stavarache a fost achitat, în aprilie 2017, de Curtea de Apel Alba Iulia, după ce iniţial Tribunalul Bacău îl condamnase la trei ani de închisoare cu suspendare pentru tentativă la abuz în serviciu. Acesta a fost acuzat că a aprobat repartizarea unei locuinţe către un subaltern, Gheorghe Muntianu, deşi acesta nu îndeplinea condiţiile legale. „Rezoluţia sa (a primarului Stavarache, n.r.) a fost «de acord, în limita posibilităţilor», semnificaţia acesteia fiind că, în cazul în care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege i se poate atribui o locuinţă. Nicio persoană dintre cele care făceau parte din comisia de audienţă nu a avut vreo obiecţie legată de faptul că inculpatul solicitase atribuirea unei locuinţe", se arată în motivarea Curţii de Apel Alba Iulia. Procurorii DNA l-au acuzat însă pe Stavarache de abuz în serviciu în forma tentativei, faptă care ar fi avut ca rezultat obţinerea de către Gheorghe Muntianu a unui avantaj patrimonial, respectiv un apartament şi producerea unei pagube municipiului Bacău în valoare de 11.379 lei. Curtea de Apel Alba Iulia arată, însă, că afirmaţiile acuzării nu sunt întemeiate, atât timp cât Romeo Stavarache nu avea atribuţii privind repartizarea locuinţelor. „Prezentarea în audienţă a inculpatului solicitant M.G. la şedinţa din 20.03.2008 este menţionată în registrul de audienţă la poziţia 43, cu menţiunea că obiectul audienţei a constituit o cerere de locuinţă, iar rezoluţia inculpatului Stavarache, în calitate de primar, consemnată de şeful de cabinet M.P. a fost «De acord, în limita posibilităţilor». Acest acord de principiu al inculpatului nu a constituit un act de dispoziţie, respectiv nu a avut valoarea unui act administrativ de autoritate, care să oblige serviciile subordonate din aparatul primarului să acorde solicitantului o locuinţă şi nici nu a substituit atribuţiile Comisiei sociale, singura în măsură, potrivit HG nr. 1275/2000, să analizeze solicitările şi să repartizeze locuinţele din fondul locativ de stat, conform criteriilor de bază şi ordinii de prioritate", se mai arată în motivare. „«Aprobarea» repartiţiei de către Stavarache nu a constituit un act de dispoziţie"

Repartiţia apartamentului a fost întocmită de către Gheorghe Muntianu, aflat în conflict de interese, şi a fost semnată de acesta şi de directorul executiv al Direcţiei Patrimoniu, Pircu Gavril, fără să fi existat o hotărâre de consiliu local prin care să fie aprobată cererea, mai spune instanţa. „Însă documentul intitulat «Repartiţie» nu constituia un act de dispoziţie, ci o propunere venită din partea Direcţiei Patrimoniu şi adresată Serviciului Contracte, pentru încheierea contractului de închiriere în beneficiul inculpatului Muntianu. Pe de altă parte, «aprobarea» repartiţiei de către Stavarache, ca o aprobare a unei propuneri, nu a constituit un act de dispoziţie, care să oblige pe funcţionarii destinatari la un anumit comportament. Ea nu a scutit pe funcţionarii cărora li s-a trimis repartiţia, de îndeplinirea obligaţiilor legale de verificare a conţinutului dosarului de solicitant şi a înscrisurilor care să justifice încheierea contractului de închiriere", motivează instanţa. De asemenea, Curtea de Apel Alba Iulia menţionează că este contrar oricărei prevederi legale şi „chiar absurd" să se reţină că primarul trebuia să se substituie atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor din subordine şi „să verifice personal" documentaţia care a stat la baza emiterii repartiţiei, în condiţiile în care asemenea atribuţii determinate reveneau directorului executiv al Direcţiei patrimoniu şi şefului de Serviciu fond locativ. Instanţa a desfiinţat şi acuzaţia potrivit căreia Stavarache a aprobat încheierea contractului de vânzare – cumpărare în cadrul şedinţei de audienţă din 25.02.2009. „Rezoluţia sa din cadrul şedinţei de audienţă a fost de aprobare de principiu, (mai ales în condiţiile în care numai chiriaşului i se putea vinde locuinţa în condiţiile legii) şi nu a constituit un act de dispoziţie, care să oblige pe funcţionarii destinatari la un anumit comportament", explică instanţa. „Pe de altă parte, nu s-a făcut dovada că inculpatul Stavarache a acţionat cu intenţie, directă sau indirectă, în cunoştinţă de cauză, în scopul de a frauda procedura de închiriere şi de vânzare a locuinţei, în vederea favorizării inculpatului şi cu consecinţa producerii unei pagube patrimoniului Primăriei Bacău", mai precizează Curtea de Apel Alba Iulia. Gavril Pircu şi Gheorghe Muntianu au fost, de asemenea, achitaţi.

