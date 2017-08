„Cum miam petrecut zioa limbi române”

„În fiecare an, la 31 august, 9 ne place să sărbătorim zioa limbi. A limbi noastre, care este română, şi pe care trebe so învăţăm la şcoală. Mi-e nu prea ami place să merg la şcoală, deaia e bine că ziua limbi en vacanţă. Aşa că am fost la mol să mai casc ochi şi să văd ce mae nou.

Am fumat o ţigare pe terasă şi mam uitat la o păpuşe care servea la mese şi miar fi plăcut să o agăţ, da nu am putut să întru la textele de agăţat că miam depăşit abonamentul şi nu mai aveam net pe telefon. Da era mişto gagică, deşi cred că era puţin retardă că a înţeles greu comandă.

Io iam zis că vreau „sexontă bici” şi na priceput proastă că e vorba de o băutură, că mia zis că dacă vreau sado-maso, trebuie so aştept după ce termină programul.

Mam dus apoi prin oraş să mă plimb, că nu m-ai era aşa căldură mare şi lam admirat pe Bacovia ăla noul făcut din fer. Nu că miar plăcea poiezia și nici nu mă preocupă versurile decât dacă e scrise de manelişti celebrii, dar moaca lu ăla ie haioasă simi place săi mai dau câte un şut în fund, că siasa din cauza lui am rămas corijent.

Dacă ar fi dupe mine, io aşi desfiinţa şcolile şi aş face doar cursuri pe Facebook, da pe teme de actualitate: cum să faci combinaţii, cum săi fraiereşti pe proşti, cum să agăţi piţipoancele la club, cum să porneşti maşină cu scârţâit de roţi… Asta trebe să ştie barosanii, nu sanvete prostii scrise de morţi care oricum nu mai trăieşte şi adică nu mai este actuali.

Că cemi trebe mie matematică şi geografie şi istorie şi fizică? Să mil arătaț şi mie pe ăla care sambogatit din astea, să văd şi eu pe un tocilar olimpic la română ce bemveu are şi cum aruncă cu banii la lăutari, asta dacă are cu ce arunca.

Până la urmă mam distrat de ziua limbi, da miam amintit că începe iar şcoala şi mam supărat. Da după aia miam amintit că vine balurile bobocilor şi majorate şi o să fie iar dicstratie, nu că acuma în vacanţă când toţi e plecaţi la mare şi nu m-ai ai cu cine să vorbeşti! ”