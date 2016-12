Cum îți dai seama că vin Sărbătorile: șoferii își fac curaj cu una mică înainte de a urca la volan

Poliţiştii au depistat în trafic mai mulţi conducători auto care s-au urcat la volan în stare de ebrietate, neconştientizând pericolul la care se expun atât pe ei cât şi pe ceilalţi participanţi la trafic.

La data de 17 decembrie a.c., în timp ce desfăşurau activităţi de supraveghere şi control trafic rutier, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au depistat un bărbat de 48 ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2F, cu direcţia Zăpodia către Secuieni.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 04.30, poliţiştii oneşteni au depistat îm trafic un tânăr de 27 ani, din Oneşti, în timp ce conducea un autoturism pe strada Libertăţii, din Oneşti, emanând halenă alcoolică.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că tânărul în cauză are dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest precum şi recoltarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea mostrelor biologice de sânge şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 01.30, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Oneşti au depistat în trafic un bărbat de 37 ani, din comuna Ştefan cel Mare, care emana halenă alcoolică.

În urma testării cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 15.00, în timp ce desfăşurau activităţi specifice pe linie de poliţie rutieră, poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Târgu Ocna, au depistat în flagrant un bărbat de 62 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 19 decembrie a.c., în jurul orei 03.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Oneşti au depistat în trafic un tânăr de 26 ani, din comuna Oituz, în timp ce conducea un autoturism pe strada Libertăţii, din Oneşti.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.