Cum era fast-foodul pe vremuri

S-a umplut tara de saormarii de zici ca lipia umpluta cu carne, cartofi si tot felul de sosuri se trage inca de pe vremea dacilor si a romanilor. Nici n-ai zice ca in urma cu 20 de ani nu se stia de saorma, cel mai exotic exponent al fast-foodului fiind banala pizza.

Putina lume isi mai aminteste de autoservirea de la Piata Centrala din Bacau, unde puteai manca in picioare cate o ciorba de fasole sau parjoale cu sos si piure. Atmosfera nu era cea mai reusita, dar mancarea era excelenta. Nu prea am ajuns de multe ori pe acolo, insa, de cate ori am fost, mancarea a fost cat se poate de buna.

Undeva, pe langa fostul Cinema Muncitorul, exista o patiserie in care se gaseau placinte cu branza calde si iaurt sau sana la borcane de sticla. Cele mai bune placinte cu branza din Bacau acolo se faceau iar cat despre iaurt… se facea pe plan local la fabrica de produse lactate si ii lingeai si capacul de staniol de bun ce era.

Imediat dupa 1990, in fostul magazin „Punguta cu doi bani” s-a deschis o pizzerie. Este si acum, atunci se numea Intermeridian, si avea avantajul ca era in centru iar pizza era accesibila. Acolo s-ar fi auzit povestea cu cei doi baietasi care, intrebati de chelnerita de ce nu mananca pizza pe care le-o pusese in fata de vreo zece minute, i-ar fi raspuns ca asteapta sa le aduca si painea.

Cam asta este ce-mi amintesc. Cert este ca pe vremuri, nu ieseai cu prietena la un fast-food. Nici la restaurant, ca era mai complicat. In schimb, era plin orasul de cofetarii unde puteai servi prajituri, inghetata sau cafea. Asta dupa ce ai dus-o intai pe domnisoara la un film la Cinema Central.