Cum e la „Zilele Bacaului”

Asteptat de multi dintre bacauani, Festivalul “Zilele Bacaului” editia 2016 si-a deschis astazi, timid, portile. In zona cuprinsa intre Sala Sporturilor si Bazinul Olimpic de Inot a fost amplasata scena pe care in cele trei zile de festival se vor perinda o multime de artisti.

Insa, programat pentru ora 17.00, programul de spectacole a fost decalat. Scena nu a fost ridicata la timp din lipsa autorizatiei de la I.S.U.

Cel putin asa spuneau o parte din cei angrenati in organizarea festivalului.

Putin dupa ora 17.00 si-a facut aparitia la scena Ovidiul Lipan Tandarica insotit de ceilalti membri ai trupei Pasarea Rock, pentru probele de sunet.

Tandarica & Compania vor evolua pe scena “Zilele Bacaului” de la ora 22.00, cel putin asa era trecut in program.

Pana atunci vor fi pe scena Ansamblul Stejarelul de la Palatul Copiilor Bacau, Trupa Today, Vasilica Tataru, Ansamblul Plaiuri Bacauane, Maria Tataru, Andrada Bratoveanu si trupa Like One.

In rest, intr-o dupa-amiaza placuta de toamna, in zona comerciala destinata iubitorilor de mici, bere si alte bunatati, traficul nu era prea intens.

Comerciantii erau pregatiti, gratarele fumegau, oalele erau pe foc, butoaiele cu bauturi pregatite pentru a astampara setea mesenilor.

Orientativ, un mic face 3 lei, 100 de grame de carnati 6-7 lei, muraturi 3 lei suta de grame plus alte si alte bunatati.

Din segmentul bauturi am retinut berea la pahar-4 lei, must 5-6 lei paharul (la fel ca vinul fiert) si palinca 6 lei 100 ml.

La “deserturi” notam colacul secuiesc la 10 lei, prajituri si ciocolata de casa, precum si porumbul fiert la 5 lei.

In zona de tiribombe, sa te dai in iuj face 5 lei, mai sunt alte minunatii care te urca spre cer pentru 10 lei, iar ca sa dai cu pumnul intr-o minge…”de box” trebuie sa scoti din buzunar 1 leu. In rest, muzica peste tot, lumea incepe sa se adune, cu mic cu mare…si tot asa. Ca doar e sarbatoare!