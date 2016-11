Cum cere un politist mita ca sa-i iasa flagrantul

Un politist comunal, devenit peste noapte colaborator autorizat al procurorilor, si-a luat sarcina in serios si a facut tot posibilul sa-i iasa flagrantul – inclusiv sa ceara el voalat mita pe care spune ca o refuzase initial si sa-l provoace pe mituitor – un tânar de 20 de ani, analfabet. Din inregistrari rezulta clar ca omul nu mai voia sa-i dea bani, dar politistul il convinge pâna la urma sa-i ofere spaga.

Ionel R. (20 de ani), din comuna Stanisesti, s-a ales cu dosar penal, in luna mai, dupa ce a condus pe raza localitatii Buda, comuna Rachitoasa, un autoturism neinmatriculat si cu numere false. Desi nu detinea permis de conducere, barbatul s-a urcat la volan, a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat, distrugând partial gardurile de la doua case.

De cercetarile in acest dosar s-a ocupat Ioan V., cel care la scurt timp face denunt penal la DGA Bacau si la Parchetul Tribunalului impotriva inculpatului. Acesta a sesizat ca, in momentul in care l-a chemat la audieri, Ionel R. a vrut sa-i dea spaga 200 de euro pentru ca politistul sa opreasca cercetarile. Ionel R., arata procurorii care l-au trimis in judecata pentru dare de mita, i-ar fi spus agentului de politie Ioan V. ca vrea sa-i ofere o chitanta, dupa care ar fi scos din portmoneu 200 de euro.

Politistul spune ca a refuzat banii si l-a audiat pe inculpat. Dar s-a gândit totusi sa-i faca omului si un flagrant. Astfel, in momentul in care barbatul a intrebat cum poate sa-si recupereze masina implicata in accident, agentul de politie l-a invitat la discutii a doua zi. Imediat a facut si denunt la DGA. Devenit „colaborator autorizat in cauza”, politistul s-a pus pe treaba. Planul sau admirabil de a stârpi coruptia a fost, insa, dat peste cap tocmai de inculpat care a revenit, a doua zi, in biroul agentului, dar fara intentia de a da spaga. Ce face atunci politistul? Cere el „chitanta”, adica mita pe care o refuzase initial, numai sa iasa flagrantul si sa-l infunde pe mituitor.

Interceptarile discutiei dintre politist si inculpat



Agentul de politie: (…) Ieri ce spuneai… spuneai ceva despre o chitanta, ce vroiai sa spui, ce?

R. Ionel: Nu…nu. Acuma ca mi-ati facut dosaru’ nu are rost acuma sa…

Agent de politie: Pai, si? Ai zis de chitanta.

R. Ionel: Nu mi-ati zis… sa aduc… nimic.

Agent de politie: Ma Ionut, e vorba de chitanta de care ziceai ieri. Ai zis de o chitanta „dom’le va las o chitanta”.

R. Ionel: Da, da’ am uitat-o. Da, deci nu stiu ce se poate rezolva in cazul asta.

Agent de politie: Pai ce…ce-i in mintea ta? Ce inseamna asta? Ce sa rezolvi?

R. Ionel: Da’ nu mai aveti cum.

Agent de politie: Cum?

R. Ionel: Nu stiu daca ma mai puteti ajuta.

Agent de politie: Pot sa te ajut cu ceva? Spune-mi.

R. Ionel: Pai daca se poate… ma ajutati.

Agent de politie: Anume?

R. Ionel: Sa nu mai am dosar… eu stiu?

Agent de politie: Pai si ce inseamna asta? N-am inteles?

R. Ionel: Nu stiu daca se poate rezolva, sa nu mai am dosaru… sa scap de el.

Agent de politie: Pai si eu ce trebuie sa fac ca sa nu mai ai dosar?

R. Ionel: Sa-l rupi!

R. Ionel: Pai spuneti-mi cât ma costa si…. rezolvam problema!

Agent de politie: Sa spun… Ce anume sa coste? Eu… am tarif? (…) Spune-mi si…spune in fata, daca ai vreo idee… sa zic asa…

Astfel, sustin procurorii, Ionel R. a asezat pe masa, in fata agentului de politie suma de bani – 200 de euro. Si asa a fost prins in flagrant tânarul analfabet, fara ocupatie si fara loc de munca.

De la inculpat s-a obtinut, ulterior, si o declaratie in care omul isi contrazice propriile afirmatii din interceptari si anume ca a revenit la politist cu intentia de a-i da mita si, mai ales, ca agentul nu i-a dat de inteles, in prima zi, ca ar fi dispus sa primeasca bani. A fost apreciata atitudinea sincera si cooperanta a inculpatului. Dosarul se judeca la Tribunalul Bacau.

Practic, prin declaratia de recunoastere data de inculpat (care spune ca nu stie sa scrie), s-au acoperit neregulile din timpul flagrantului, spune Mihai Cliveti, avocat care nu are nicio legatura cu dosarul:

„Daca nu ar fi dat declaratie de recunoastere, inregistrarea flagrantului nu ar fi avut nicio valoare. Probabil ca nici nu l-a informat nimeni pe acest inculpat ca are dreptul la tacere. Reiese clar un act de provocare si nu e normal. Este interzis si nelegal sa obtii astfel probe.”