În ultimii ani, câteva zeci de băcăuani şi-au dat economiile unor necunoscuţi, care i-au sunat şi i-au minţit că membri ai familiei lor (copii, nepoţi) au fost implicaţi în accidente rutiere grave şi au nevoie de bani ca să se opereze sau să scape de anchetă. Deşi astfel de cazuri au fost mediatizate, încă mai sunt persoane care cad în capcana escrocilor. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău au terminat, recent, cercetările într-un dosar de înşelăciune prin metoda „Accidentul” şi au trimis în judecată patru inculpaţi, trei dintre ei deţinuţi în Penitenciarul Bacău, unde executau pedepsele de 12 ani şi 8 luni, 17 ani şi 11 luni şi respectiv 4 ani şi 8 luni, primite tot pentru înşelăciuni prin aceeaşi metodă. În vara anului trecut, din spatele gratiilor, ei au reuşit să pună în mişcare un mecanism de făcut mulţi bani, pe naivitatea oamenilor. Nu se ştie cum, dar au avut în celule telefoane mobile, de pe care şi-au apelat victimele şi au intrat în posesia banilor cu ajutorul altor persoane din afara închisorii, unele cunoştinţe mai vechi, altele păcălite că sunt în probă pentru un post de secretară. „Prin intermediul unei persoane aflată în libertate, inculpaţii au postat pe un site un anunţ în care precizau că doresc să angajeze, la un cabinet de avocatură, o persoană în funcţia de secretară, cu un salariu atractiv de 1.800 – 1.900 de lei, lăsând în acest sens, un număr de telefon mobil pentru a fi contactaţi. Persoanele atrase de anunţ îi contactau telefonic la numărul indicat, iar acestea, în urma discuţiilor telefonice, erau atrase prin înşelăciune de deţinuţi de a efectua, în perioada de început, unele «comisioane» constând în ridicarea unor plicuri ce conţineau documente, dar, care, în fapt, aveau sume de bani preluate de la victimele infracţiunilor de înşelăciune prin metoda «Accidentul»”, se arată în rechizitoriul procurorilor. Apelurile către victime erau efectuate de către doi dintre inculpaţi, aflaţi în aceeaşi cameră. Primul se dădea drept fiul sau nepotul părţii vătămate, care la nevoie se apuca şi de plâns şi le cerea banii, celălalt deţinut se recomanda ca fiind medic şi explica de ce este nevoie să trimită sumele cât mai repede, iar al treilea, aflat în altă celulă, avea rolul de a găsi persoanele care să se întâlnească cu victimele şi să ridice plicurile cu bani. Un băcăuan le-a dat escrocilor o avere Cea mai mare „ţeapă” a fost încasată de un bărbat, din municipiul Bacău, care a fost sunat pe telefonul fix de unul dintre deţinuţi şi s-a prezentat ca fiind fiul său, plecat la studii în străinătate. I-a spus că a fost accidentat şi trebuie să fie transferat la un spital din Austria. Al doilea escroc s-a recomandat ca medic şi i-a explicat că băiatul traversa neregulamentar iar statul danez nu suportă cheltuielile cu tratamentul, atunci când victima este vinovată, şi de aceea costurile se ridică la 60.000 de lei şi 5.000 de euro. I-a acordat puţin timp să facă rost de bani şi să se întâlnească în centrul Bacăului cu o aşa-zisă secretară a avocaţilor pentru a-i preda plicul. Totul a decurs conform planului, iar băcăuanul le-a dat o avere fără să realizeze că este înşelat. Când au văzut că omul nu şi-a dat seama de păcăleală, l-au sunat din nou şi i-au mai cerut încă 18.000 de euro, pe motiv că suma iniţială nu acoperă toate cheltuielile. Pentru că nu mai avea bani, băcăuanul s-a urcat în maşină şi s-a dus la tatăl său, într-o altă localitate din judeţ, căruia i-a cerut disperat suma necesară. Acolo părintele l-a convins să-şi sune fiul şi în acel moment şi-a dat seama că a fost păcălit şi a sesizat poliţia. Imediat au intrat pe fir procurorii şi poliţiştii, care au început investigaţia, dar escrocii şi-au văzut în continuare de treabă. Două săptămâni mai târziu au mai înşelat o femeie cu suma de 8.000 de lei, pe care au minţit-o că nepotul din Franţa a fost accidentat, iar pe alta cu 33.000 de lei. Au mai încercat şi cu alte trei persoane, dar nu le-a reuşit. Tot atunci, în Penitenciarul Bacău s-a făcut o percheziţie, iar în camerele celor trei deţinuţi s-au găsit telefoanele mobile de pe care sunau. După ce au pus cap la cap toate aceste probe, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău i-au trimis în judecată pe cei trei deţinuţi şi pe un individ, aflat sub control judiciar, acuzaţiile din dosar fiind de înşelăciune, complicitate şi tentativă la înşelăciune. Deţinuţii mai sunt cercetaţi şi pentru alte fapte similare, comise în toamna anului trecut. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.