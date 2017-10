Contrasens Cum ardem 10 milioane de euro pe an de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În fiecare an, cetăţenii Bacăului trebuie să plătească în jur de 10 milioane de euro pentru gazul ars de CET pentru ca 15.000 de apartamente din oraş să beneficieze de căldură şi apă caldă. Atâtea apartamente au mai rămas branşate la sistemul de încălzire centrală iar tragedia nu este asta, deşi şi atât e suficient să te facă să-ţi iei câmpii. Tragedia este că fosta administraţie a luat finanţări nerambursabile de 85 de milioane de euro pentru a „moderniza” sistemul de producere şi transport a energiei termice. Banii s-au cheltuit, dar sistemul este atât de puţin atrăgător încât numărul abonaţilor a scăzut, CET-ul a intrat în faliment iar noi suntem obligaţi prin contractul de finanţare să menţinem sistemul funcţional cel puţin cinci ani de acum înainte. Şi nu, nu e subvenţie, e doar taxa pe prostie. Chiar dacă apartamentele respective îşi plătesc facturile, sumele nu acoperă cheltuielile necesare funcţionarii sistemului, aşa că Primăria trebuie să achite diferența de la bugetul local pentru că Thermoenergy e în proprietatea sa. Şi nu avem scăpare, trebuie să respectăm contractul de finanţare, altfel suntem obligaţi să dăm banii înapoi. Deci, vom cheltui încă 50 de milioane de euro, plus celelalte cheltuieli de mentenanţă ale sistemului, doar pentru ca o foarte mică parte dintre apartamentele din oraş să fie încălzite. Desigur, la un preţ mediu de 1.000 de euro pentru achiziţia şi montarea unei centrale de apartament, ar fi necesari doar 15 milioane de euro pentru ca restul apartamentelor sa se debranșeze. Adică, suma cheltuită pe ars gazul într-un an şi jumătate. Dar asta e imposibil. În aceste condiţii nu e de mirare că unii consilieri, chiar destul de tineri, găsesc drept soluţie obligarea cetăţenilor să se racordeze la sistemul centralizat. Pe baza cărei legi, nu ştim. Dar e interesant că poate să apară o astfel de iniţiativă la trei decenii după schimbarea regimului care se baza pe astfel de idei. Ca să fie clar: nimeni nu poate obliga un cetăţean să cumpere un bun sau un serviciu pe care nu-l doreşte. Cine consideră altfel, are mari probleme la mansardă. Pe de altă parte, da, avem o mare problemă financiară pentru că, în loc să folosim aceşti bani la asfaltări sau la remedierea altor probleme din oraş, îi vom arde aiurea pentru că anumite persoane au încheiat acum câţiva ani nişte contracte păguboase pentru oraş. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.