La o primă vedere, bine. Cu flori, cu bănci, cu oameni care se plimbă și parcă dau viață orașului. Dar… Că trăim într-o lume a dilemelor nu mai surprinde pe nimeni. Totuși, există o problemă, chiar în centrul Bacăului, despre care lumea vorbește. Și atât! Vizată este chiar zona pietonală de lângă hotelul Decebal, acolo unde, zi de zi, seară de seară, se strâng tinerii cu biciclete și plăci de skateboard, și nu numai. Este evident că lumea s-a schimbat și că tinerii din ziua de azi sunt altfel. Mai energici, mai avansați din punct de vedere tehnologic…dar și mai tupeiști. Cel puțin așa ne-a semnalat un băcăuan care într-o seară i-a atras atenția unui tânăr să fie ceva mai atent. Tânărul își etala talentele pe o „țoaclă” în fața unor „fătuci”. Probabil în încercarea de a le impresiona pe tinerele domnișoare, junele nu realiza că putea să accidenteze altă persoană care ar fi trecut pe acolo. Atenționat, tânărul a ripostat că fiecare să-și vadă de treabă. Acesta ar fi doar un episod dintr-un lung serial cu întâmplări „picante”. În această situație, unii băcăuani sunt foarte supărați că nu se iau niciun fel de măsuri. De către nimeni. Și se întreabă: „Centrul orașului e pietonal sau pistă de biciclete?” Pentru că în zona amintită zeci de tineri în fiecare seară folosesc suprafața respectivă pentru biciclete, plăci și role. Mai mult decât atât, în urma lor tinerii lasă o mare de coji de semințe, pet-uri și cutii de sucuri ori bere. Cine intervine? Nimeni. Cui revine sarcina de a asigura ordinea în acea zonă? Aici e aici pentru că ar trebui bine definit cuvântul „ordine”. La acest capitol nu se bagă nimeni și toți spun că nu e de competența lor. Care „toți”? Eii…. Așa că am pornit și noi pe stradă, în centru, să vedem ce spun oamenii? „Acum, fiind vacanță și venind acasă cei din străinătate zona centrală e destul de aglomerată, dar e plăcut să fie forfotă. Parcă e mai plin de viață. Nu prea am văzut tinerii cu biciclete și role pe aici, dar e clar că nu e locul lor. Pentru astfel de activități ar trebui un loc special amenajat, undeva prin parc sau la stadion, chiar nu știu. Totul însă depinde de comunitatea noastră, să amenajeze…”

Antoneta Demișcă „În timpul liber mă plimb și eu cu bicicleta, dar nu aici. Eu cred că ar trebui să se facă aici, pe o jumătate de trotuar, pistă pentru biciclete, role și alte cele. Locul tineretului e în oraș. Unde să-i trimită? La marginea orașului, la groapa de gunoi? Dacă se face mizerie și gălăgie, aici e altă problemă pentru că autoritățile ar trebui să bage pază mai multă, să fie supravegheați. Dar locul tinerilor este aici. Asta e clar!”

Răzvan Pavăl „Mie îmi place cum arată totul în centru și cred că da, locul tinerilor pe role și biciclete e aici. Numai că trebuie să fie mai atenți și la ceilalți oameni care se plimbă prin această zonă. Probabil că sunt mulți cei pe care îi deranjează, și, dacă mă gândesc bine, cred că ideal ar fi ca tinerii să meargă în parc cu rolele. Dar e bine și în centru. Unde să meargă? Între blocuri? Nu cred că asta e soluția.”

