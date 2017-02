Social Cum aflați daca trebuie să obțineți avize sau autorizații de la ISU de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În susţinerea debirocratizării şi pentru facilitatea comunicării informaţiilor de interes pentru populaţie, specialiştii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au identificat soluţii pentru proiectarea unei aplicaţii informatice, sub forma unui ghid, uşor de accesat şi de utilizat, ce furnizează rapid răspunsuri legate de condiţiile de avizare – autorizare şi stabileşte documentaţia necesară pentru obţinerea acestor acte administrative. Astfel, cu ajutorul acestui ghid, proprietarii sau beneficiarii construcţiilor/amenajărilor (în cazul avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu) sau cei care deţin sau administrează adăposturi de protecţie civilă sau puncte de comandă (în cazul avizului/autorizaţiei de protecţie civilă) au posibilitatea de a verifica dacă acestea se încadrează în categoriile de construcţii care se supun acestor procese de avizare – autorizare. Totodată, aplicaţia oferă informaţii legate de documentaţia ce trebuie depusă în vederea emiterii, de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cel al Bucureşti – Ilfov, a acestor acte administrative. De asemenea, această aplicaţie conţine un link prin intermediul căruia poate fi accesată lista verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici atestaţi în domeniul situaţiilor de urgenţă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Ghidul poate fi accesat aici. 0 SHARES Share Tweet

