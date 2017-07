La data de 05 iulie a.c., poliţişti din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Bacău, au reţinut un bărbat de 28 ani, din judeţul Cluj, bănuit de comiterea infracţiunii de înşelăciune. În fapt, la data de 02 septembrie 2014, un bărbat de 30 ani din Bacău a sesizat poliţiştii despre comiterea unei infracţiuni de înşelăciune. În luna iulie 2014, în vederea achiziţionării unui autoturism, bărbatul de 30 ani a contactat o persoană care postase un anunţ de vânzare a unui autoturism, în mediul on-line. Acesta din urmă i-a comunicat bărbatului de 30 ani numărul unui cont, în vederea transferului sumei de 1000 lei, ca avans pentru autoturismul de cumpărat. Victima a transferat suma de 1000 lei, iar în momentul în care bărbatul de 30 ani a dorit să intre în posesia autoturismului, vânzătorul i-a comunicat faptul că autoturismul în cauză a fost vândut unei alte persoane care a oferit un preţ mai mare şi că îi va returna bărbatului de 30 ani avansul de 1000 lei, lucru care nu s-a întâmplat. Cu ocazia investigaţiilor efectuate a rezultat că, contul bancar în care persoana vătămată a transferat suma de 1000 lei aparţine unui bărbat din Bucureşti. Acesta, în cursul anului 2013, ar fi dat cardul bancar unui bărbat de 28 ani, din Cluj, care nu l-a mai returnat. În urma cercetărilor, bărbatul de 28 ani a fost depistat în timp ce încerca să părăseasca ţara, la punctul de frontieră Nădlac, iar la data de 05 iulie a.c., poliţiştii băcăuani l-au reţinut în vederea prezentării acestuia Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propuneri legale. 0 SHARES Share Tweet

