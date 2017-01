La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii au oprit pentru control, pe strada Calea Mărășești, un autoturism, al cărui conducător auto oprise într-o zonă interzisă, după care s-a pus în mișcare fără a purta centura de siguranță și în timp ce avea alte preocupări de natură a periclita siguranța traficului rutier. Din extinderea verificărilor s-a stabilit că tânărul de 22 ani, din Bacău, aflat la volanul autoturismului în cauză avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. 20 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.