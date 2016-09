Culturista, la teatru

PROMO



Publicul bacauan amator de teatru este provocat, la final de septembrie, la o altfel de reprezentare artistica: spectacol la…Sala de Fitness. Vineri, 30 septembrie, o sala de fitness – Fitness-Gym (strada Marasti nr.14, vizavi de Scoala „Domnita Maria”, municipiul Bacau) – va deveni in premiera pentru Bacau cel putin, sala de teatru.

Aceasta pentru ca aici, in ziua amintita, intre orele 20 si 21, va avea loc premiera spectacolului „Culturista”, One woman show in regia lui Vali Bolat/Valentin Braniste si interpretarea Alinei Neagu, ambii cunoscuti si apreciati actori ai Teatrului Municipal Bacovia.

Spectacolul, productie independenta Teatru de Kartier, vorbeste despre povestea unei tinere ( (nu!)ca oricare alta) care nu doar ca isi doreste sa devina campioana la culturism, dar face si tot ce-i sta in putinta, pâna la a-si sacrifica viata personala si sanatatea, pentru o clipa de glorie. Toate, pâna intr-o zi când…

Aparent de nisa, spectacolul este o reala dezvaluire a culiselor din lumea sportului si politicii sportului, insa el are puterea de a capta, prin joc si mesaj, atentia si aprecierea publicului larg. Savuros, textul, va constata spectatorul, cuprinde si elemente imprumutate, ingenios, din viata personala a actritei Alina Neagu si a textierului/regizorului Vali Bolat.

Din productiile independente Teatru de Kartier jucate cu succes atât in Bacau cât si in tara, amintim: London Escort, Spovedania unei videochatiste, MMA, Dirty Sex, Tranzit, O familie fericita sau FOC (in memoriam Colectiv).

Rezervari pentru spectacol se fac la numerele de telefon 0722.999.343, respectiv 0751 989 810, iar suportul pentru artist este 10 lei.