R.I., din comuna Sascut, cunoscut cu antecedente penale, a fost trimis în judecată într-un nou dosar, pentru ultraj şi refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. În 2014, bărbatul, înarmat cu un topor, a ameninţat cu moartea doi agenţi de poliţie din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni – Postul de poliţie Sascut. Aceştia s-au văzut nevoiţi să ceară sprijin colegilor. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.