Cu optimism despre Valea Plângerii

– Sunteţi primar al comunei Vultureni de mai mulţi ani. Dacă ar fi să vă caracterizaţi electoratul, care ar fi evoluţia lui în aceşti ani?

– În general sunt oameni statornici şi fideli unor anumite convingeri politice, evident cu excepţii. Sunt receptivi la nou, cer însă foarte mult de la cei pe care i-au ales, apreciază oamenii care se ţin de cuvânt, consecvenţa, caracterul, şi sancţionează neseriozitatea. Aş mai putea spune că ţin foarte mult la drepturile lor, însă mulţi mai uită de obligaţii. Poate unii se vor supăra, însă acestea sunt realităţile. Într-o societate, într-o comunitate nu poţi să reclami numai drepturile, fiecare dintre noi şi toţi laolaltă avem şi obligaţii, faţă de noi, familie, comunitate, instituţiile statului. Mai avem mult de lucrat la mentalitate. Eu stau mult de vorbă cu oamenii, nu numai în campanile electorale, şi pot să vă spun că multe lucruri le rezolv la întâlnirile cu cetăţenii. Este important ca oamenii să se informeze direct de la sursă, deoarece o informaţie greşită, distorsionată, poate crea discuţii inutile, controverse gratuite între cetăţeni şi administraţia locală, de aceea acord o mare importanţă informării corecte a oamenilor.

– A trecut deja aproape un an din al patrulea mandat, câştigat cu susţinerea Partidului Naţional Liberal. Care sunt obiectivele pe care vi le-aţi asumat pentru următorii patru ani?

– A promite este o onoare, a te ţine de cuvânt este o datorie, de aceea am fost fidel principiului de a nu face promisiuni fără acoperire. Nevoi sunt multe, ca şi într-o familie, însă totul depinde de resurse, ai bani la buget, te apuci de treabă, nu ai bani, nu poţi să faci mare lucru. Am început cu refacerea şi modernizarea imobilelor care erau într-o stare de degradare avansată, şcoli, anexe, grădiniţe, dispensare, alte clădiri de utilitate publică. Am construit, în 2005, un Centru de Zi pentru Copii la Godineştii de Jos, P+1, cu fonduri de la Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, o instituţie foarte utilă pentru comună. Prin PNDL am depus un proiect pentru asfaltarea şi modernizarea a 4,2 kilometri de drumuri comunale, în patru sate, cu finanţare în noua sesiune deschisă anul acesta. Vom relua proiectul de alimentare cu apă a localităţilor Vultureni şi Tomozia, proiect depus în 2009, dar nu a primit finanţare, de aceea îl vom depune din nou, reactualizat, prin FEADR-AFIR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale), de data aceasta, un proiect integrat, alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare, acceptat mai uşor la finanţare şi la care eu ţin foarte mult.

– Infrastructura rutieră, apa şi canalizarea sunt foarte importante, m-ar interesa ce v-aţi propus pentru şcoli.

– Toate şcolile au fost modernizate, au acum grupuri sanitare ataşate de clădirea şcolii, cu apă şi căldură. Ne-am propus să schimbăm tâmplăriile şi să dotăm Şcoala din Godineştii de Jos cu centrală termică. În 2009, s-a aprobat prin HG construcţia unei grădiniţe tip la Godineştii de Jos. Proiectul este foarte eficient, cu două săli de clasă, fiecare cu acces direct la grupul sanitar, o sală multifuncţională, cabinet medical cu grup sanitar şi cancelarie. Este o frumuseţe. Prin UNICEF se derulează un program de asistenţă socială. De implementarea acestuia se ocupă un asistent social şi un asistent medical, ceea ce reprezintă un mare ajutor pentru populaţia şcolară din toată comuna. Am considerat şi considerăm că şi bisericile au un rol important în educaţia copiilor, a tinerilor, pe lângă misiunea lor religioasă, de aceea am sprijinit permanent cele şase biserici din comună, prin alocarea, cu aprobarea CL, a unor sume de bani pentru reparaţii, iar două biserici au încălzire centrală prin pardoseală.

– Vultureni a avut o oarecare bază economică, locuri de muncă, bani la buget. Care este situaţia acum?

– Vedeţi, când se face referire la comunele de pe malurile Berheciului şi Zeletinului, imediat se ataşează sintagma “Valea Plângerii”. Nu mai este actuală şi nici corectă. Este o situaţie obiectivă, cu cât o localitate este mai departe de oraş, cu atât posibilităţile, oportunităţile de dezvoltare, de trai decent sunt mai mici. Fără investiţii nu avem nicio şansă. Strategic, infrastructura este un alt impediment, drumurile proaste descurajează orice investitor, un drum bun este o mană cerească, nu trebuie să mai insist, înseamnă staţii PECO, magazine cu produse din gospodăriile ţărăneşti, se vor construi pensiuni pentru cazare. Toate acestea înseamnă bani, locuri de muncă, fonduri la bugetele locale, astfel că zona ar putea deveni „Valea Frumoasă”.

– Vorbiţi frumos, sunteţi optimist, însă de aici şi până la îndeplinirea acestor proiecţii mai este mult.

– Pentru a-mi justifica afirmaţiile am să dau doar două exemple. Acum patru ani, o societate din Bacău, cu sediul central la Galaţi, care se ocupă de creşterea animalelor şi prelucrarea laptelui, a achiziţionat în Vultureni 30 de ha de teren arabil, iar ulterior a ajuns la 170 de ha, a construit o fermă nouă, creşte animale, valorifică furajele, la subsol a amenajat şi o cramă, deoarece are şi 20 ha de vie. Forţa de muncă este din comună, vin şi ceva bani la buget. O altă investiţie, cu bani europeni, aparţine unei societăţi, care a înfiinţat o plantaţie nouă de viţă de vie, pe o suprafaţă de 60 de ha, plus instalaţii de prelucrarea strugurilor. Lucrează la fermă, din primăvara până toamna târziu zeci de oameni, astfel multe familii au o sursă de venituri. Avem nevoie de oameni curajoşi, profesionişti, gospodari, dar mai ales de bani. Cele două exemple sunt sugestive.

– Sunt două iniţiative private, ce credeţi că ar trebui să facă Guvernul pentru a stimula investitorii?

– Eu sunt localnic, economist de profesie, ştiu ce înseamnă o investiţie, ştiu ce trebuie făcut pentru ca satele noastre să se dezvolte, însă nu-i suficient, fără politici clare, fără credite avantajoase, subvenţii, fără forţă de muncă calificată, pregătită, va fi greu să depăşim prea curând stadiul de Valea Plângerii. Când este vorba de viaţa unor oameni, de educaţia copiilor, de dezvoltarea lor sănătoasă, de infrastructura a zeci de localităţi, de creşterea nivelului de trai, nu ar trebui să vorbim de culoarea politică a unui primar, a unui consiliu local, în fond, toţi suntem oameni, cu aceleaşi drepturi şi, evident, cu obligaţii.

VULTURENI

Situată pe meleaguri deosebit de frumoase, dealuri însorite și culmi zvelte, împădurite în mai toate anotimpurile,Vultureniul oferă numeroase posibilităţi pentru amatorii de drumeții, puși pe descoperiri de meleaguri noi, neumblate și neatinse de vremurile moderne, iar satisfacțiile descoperirilor vor lăsa în urmă kilometrii făcuți spre această zonă. Comuna Vultureni este situată în partea de sud-est a județului Bacău şi este compusă din 16 sate: Vultureni, Năzărioaia, Dădeşti, Lichitişeni, Bosia, Ţigăneşti, Valea Lupului, Reprivat, Tomozia, Godineştii de Jos, Godineştii de Sus, Medeleni, Valea Salciei, Valea Merilor, Ghilăveşti și Dorneni. Conform recensământului din 2011, populația comunei Vultureni se ridică la 2.071 de locuitori.