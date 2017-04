Actualitate Cu o vacă şi o maşină mai veche de 10 ani, poţi primi ajutor social de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – legislaţia românească a devenit mai permisivă pentru beneficiarii de ajutoare sociale – dreptul la venitul minim garantat nu mai este condiţionat de plata taxelor şi impozitelor pe bunuri la bugetul local – dacă ai o vacă sau o maşină mai veche de 10 ani, nu ţi se mai opreşte din bani Toată lumea ştie că beneficiarii Legii nr. 416/2001 sunt persoanele fără venit, care au depus la primăria din localitate un dosar justificativ. Pentru a primi ajutorul de la stat, solicitanţii trebuiau să îndeplinească anumite condiţii, printre care să nu deţină bunuri de pe urma cărora ar putea înregistra venituri. În timp, legea a suportat modificări, iar criteriile nu mai sunt atât de stricte. În condiţiile Legii nr. 416/2001, familiile şi persoanele singure au dreptul să primească un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Nivelul lunar al acestui venit se raportează la Indicatorul Social de Referinţă (ISR). Astfel, o singură persoană poate primi lunar 145 de lei, două persoane ridică 255 de lei, o familie cu trei persoane poate avea 357 de lei, o familie cu patru persoane se alege cu 442 de lei, o familie cu cinci membri poate lua 527 de lei, o familie cu şase persoane primeşte 564 de lei, iar pentru fiecare persoană în plus se adaugă câte 32 de lei. Dana Ionescu, consilier asistenţă socială la Primăria Livezi, spune că din anul 2010 beneficiarilor Legii nr. 416/2001 nu li se mai calculează veniturile ziliere, animalele din curte şi nici maşinile mai vechi de 10 ani. “La nivel de comună avem în evidenţe 127 de beneficiari. Mare parte din ei au maşini. Legea le permite să deţină o maşină cu o vechime mai mare de 10 ani. Dacă facem un calcul simplu, o familie formată din doi adulţi şi trei copii poate primi de la stat puţin peste 1.000 de lei, fără să facă nimic. Luăm alocaţia de stat a copiilor (252 lei), o punem lângă alocaţia pentru susţinerea familiei (246 lei), le adunăm cu ajutorul social (527 lei) şi rezultă venituri lunare în valoare de 1.025 lei. Dacă copiii familiei în cauză sunt la liceu mai primesc în plus bursă socială, iar transportul în comun le este decontat”, declară Dana Ionescu, consilier asistenţă socială la Primăria Livezi. Înainte, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile şi persoanele singure erau obligate să-şi achite impozitele şi taxele pentru bunurile deţinute în proprietate. Dacă până la 31 martie, beneficiarii venitului minim garantat nu achitau aceste taxe, plata ajutorului social se suspenda. În prezent, acest lucru nu se mai întâmplă. Acum, cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primărie, acolo unde are domiciliul solicitantul. 0 SHARES Share Tweet

