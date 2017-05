Sport Cu Meșterul Manole în echipă Sport Club Bacău- Sporting Liești (azi, ora 18.00, stadion „Letea”) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sport Club îl are în echipă pe Meșterul Manole. Așa se explică faptul că tot ce se construiește pe teren e dărâmat de sancțiunile dictate de Comisia de Disciplină a FRF. Datoare până peste cap la alte echipe, dar și la jucatori (foști și actuali), gruparea condusă de Sebi Păuceanu se afundă tot mai mult în mlaștina penalizărilor. Ultimele depunctări au venit la mijlocul săptămânii trecute și au dus SC-ul la un pasiv de 22 de puncte. Pasivul ar putea fi redus azi, cu ocazia partidei pe care Boghian, Întuneric, Dobârceanu și compania o susțin pe propriul teren, contra Sportingului Liești. Bucuria prilejuită de o eventuală victorie contra Lieștiului nu va fi însă de lungă durată deoarece termenele de judecată și, o dată cu ele, amenințarea unor noi sancțiuni (inclusiv financiare) continuă să macine Sport Clubul. Iar coșmarul nu se va încheia odată cu finalul campionatului deoarece băcăuanii vor continua să poarte povara pasivului de puncte și, totodată, a datoriilor financiare și în sezonul viitor, indiferent în ce ligă va ajunge să joace Sport Clubul. Dacă va mai ajunge! „Un zid părăsit/ Și neisprăvit/ Câinii cum îl văd/ la el se răpăd/ Și latr-a pustiu/ Și urlă-a morțiu…”. Clasamentul Seriei I 1. AFC Csikszereda 24 17 5 2 53-16 56p.

2. AFC Hărman 24 17 4 3 55-15 55p.

3. Știința Miroslava 24 17 3 4 59-29 54p.

4. Aerostar Bacău 24 12 5 7 36-23 41p.

5. Sporting Liești 25 11 4 10 36-30 37p.

6. CSM Roman 24 10 3 11 40-44 33p.

7. Av. V. Mărului 24 10 3 11 40-50 33p.

8. Cetate Râșnov 25 9 5 11 30-28 32p.

9. Atletico Vaslui 23 10 2 11 39-45 32p.

10. Olimpia R.Sărat 22 9 2 11 30-26 29p.

11. Metalosport Gl. 24 7 5 12 20-35 26p.

12. CSM Pașcani 24 6 4 14 40-59 22p.

13. AFC Odorhei 24 6 4 14 21-53 22p.

14. Sp. Chișcani 25 3 4 18 20-58 13p.

15. SC Bacău 24 7 5 12 27-45 -22p.*

* Penalizări dictate de FRF. Programul complet al etapei a 27-a: SC Bacău- Sporting Liești, CSM Roman- Olimpic Cetate Râșnov, atletico Vaslui- Sportul Chișcani, Știința Miroslava- Metalosport Galați, CSM Pașcani- Avântul Valea Mărului, AFC Hărman- AFC Odorhei. Etapa a fost prefațată de meciul Olimpia Rm. Sărat- AFC Csikszereda Miercurea-Ciuc, disputat aseară. Aerostar stă în această rundă.

