Editorial Cu grație, despre grațiere de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ne-a lovit, în ultimele zile, un val grozav de opinii pro sau contra vizavi de ceea ce mai gândesc sau chiar mai fac guvernanții. Tema la ordinea zilei este acum (și încă va mai fi) „grațierea și modificarea Codurilor penale”. Nimic nou în atitudinea populară, plăcerea românului fiind să-și dea mereu cu părerea. Presa susține oarecum caracterul instituționalizat al dezbaterilor, dar parcă acestea nu au farmecul celor declanșate unde se adună întâmplător măcar doi-trei oameni, în autobuz, la piață, la birt etc. Acolo să vezi patimă, accente, demonstrații și încontrări verbale. Nu mă prea bag în asemenea dispute, pentru că, de regulă, sunt pierdere de timp sau, oricum, nu te alegi cu nimic consistent din ele. E altceva să vezi marile demonstrații populare de stradă, în urma cărora au și căzut guverne uneori, pentru că de acolo sigur se poate declanșa ceva. Dar, dacă tot stai la o coadă, nu ai de ales: asculți. Unii spun lucrurilor pe nume, dau exemple, în felul lor, alții devin virulenți, mai să se păruiască. Păi, pe cine vor ăștia să grațieze, domnule, pe ăia care au furat, au fost corupți, au mințit, au făcut numai rău poporului? Ei au ajuns la putere, tot ei fac legea, dar numai în folosul lor! Ai zice că așa ceva nu poate fi nici vorbă pe placul vreunui om din popor. Surprinzător, însă, și asemenea „strategii” guvernamentale au adepți, de la vlădică la opincă. De aici virulența și vehemența în „dezbateri”. Nimeni nu se mai gândește că fie și despre o amărâtă de grațiere s-ar putea discuta mai cu… grație. Poate să o fi făcut cei acceptați la dezbaterea, pe aceeași temă, de ieri de la Ministerul Justiției, dezbatere populară dar ținută cu ușile cam închise, însă cu jurnaliștii de față. Nu era gata dezbaterea până am dat la tipar aceste rânduri, de aceea tot mai sper ca măcar acolo să se fi discutat cu mai multă grație, adică liniștit, așezat, cu argumente grele. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Băcăuanii continuă să-și achite masiv restanțele bancare Articolul următor Manifest pentru salvarea PNL

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.