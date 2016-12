Cu ghetutele curate, bacauanii il asteapta pe Sfântul Nicolae

Sarbatoare a copilariei si a darurilor ascunse in incaltamintea perfect lustruita, hramul Sfântului Ierarh Nicolae in municipiul Bacau se reflecta in doua dintre cele mai vechi biserici ce-au luminat viata spirituala a orasului de pe malul Bistritei.

Biserica romano-catolica Sf. Nicolae a fost o „poarta catre Cer” pentru credinciosi inca de la mijlocul secolului XIX. Supravietuind celor doua cutremure devastatoare din anii 1940 si 1977, locasul de cult a intrat intr-un amplu proces de restaurare finalizat in anul 2014.

Parohia „Sfântul Nicolae” este cea mai mare si mai veche parohie romano-catolica din Bacau, insumând 2935 de familii cu peste 8000 de credinciosi. Putin mai la nord, biserica-sora crestin ortodoxa strajuieste Bulevardul Unirii cu silueta sa de catedrala.

Ctitorita intre anii 1848 si 1850, prin subscriptie publica, Biserica „Sf. Nicolae” a purtat titlul de „catedrala”, fiind lacasul de rugaciune cel mai important in viata spirituala a urbei. Martor al istoriei, acest altar al ortodoxiei a avut parte de grele cumpene ramânând in picioare, far al credintei.

Sarbatoarea Sf. Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, va fi marcata marti, 6 decembrie, prin liturghii speciale de hram in cele doua biserici la care sunt asteptati sa participe credinciosii bacauani.