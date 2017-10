Editorial Cu cărțile pe masă de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Să-mi zică mie cineva că nu-i place „shopping-ul”. Admit că e o exprimare nefericită, ca să zic așa, la care, însă, din păcate, a aderat majoritatea care întotdeauna stabilește regula. Însă, nu din cauza asta am decis să apelez și eu la „englezism”, ci mai curând pentru că fenomenul cumpărăturilor s-a dezvoltat atât de mult la noi, încât nici Dunărea cu toate fluviile din Eurasia nu l-ar mai opri. Îmi aduc aminte că, nici în timpul recentei crize, românii nu se opreau de la a face cumpărături (nu neapărat de alimente și cele necesare traiului zilnic, ci a articolelor de folosință îndelungată, mai ales, a dispozitivelor electronice și a obiectelor electrocasnice). Problema de acum e că, de fiecare dată când intri într-un magazin cu „de toate”, nu mai știi exact ce cumperi, pentru simplul motiv că n-ai cum să afli unde sunt făcute cu adevărat. Știu, toată lumea zice că, în ziua de azi, producția mondială s-a mutat în China. De acord, doar că nu tot ce se face acolo este și de calitate, dar nici toate nu-s chiar prost realizate. Din păcate, nici tot ce intră în țară este și legal importat, dovadă stând numeroasele ciurucuri pe care le găsești la tot pasul. Cu toții am văzut falsuri grosolane pe care nici cel mai amărât nu le-ar fi cumpărat, dar și lucruri de-a dreptul „fermecătoare” expuse la vânzare. Or, dintotdeauna am vrut (și cred că nu sunt singurul) ca tot ce găsesc în prăvăliile din Centru să poarte amprenta calității, dacă s-ar putea, cât mai românesc posibil. Comerțul să joace…cu cărțile pe masă. Știi cum e: dai un ban, dar stai în față. Prin urmare, am speranța că redeschiderea celui mai important centru comercial din buricul târgului să expună pe etajere lucruri la care să-ți fie mai mare dragul să privești. Branduri românești, de calitate, că doar nu au emigrat și sucevenii pocăiți care de decenii încalță o lume întreagă, nici secuii atât de renumiți prin croiala perfectă a pantalonilor bărbătești. 0 SHARES Share Tweet loading...

