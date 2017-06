Cu C de la Curița

Proaspăt realizatoare a eventului campionat- Cupa României, campioana Bacăului vizează promovarea, în premieră, în Liga a III-a. Sâmbătă, de la ora 17.30, în returul „barajului” programat pe stadionul „CSM” din Onești, echipa lui Costică Ene va trebui să remonteze înfrângerea din tur, suferită cu 0-1 pe terenul botoșănenilor de la Sănătatea Darabani

După mai multe încercări nereușite, Trotușul speră să-și schimbe, în sfârșit, cursul. Să iasă din Valea Plângerii și să ajungă din nou în campionatul Ligii a III-a. De data aceasta, cu o reprezentantă în premieră: Viitorul Curița. Pentru a urca pe scena eșalonului trei, formația antrenată de Costică Ene trebuie să remonteze sâmbătă, în barajul programat la ora 17.30, pe stadionul „CSM” din Onești, înfrângerea suferită în urmă cu o săptămână, cu scorul de 1-0, pe terenul botoșănenilor de la Sănătatea Darabani.

„Vrem și putem să promovăm. În meciul tur, în care ni s-a anulat pe nedrept un gol, am fost mai buni decât adversarii noștri. Sperăm să fim mai buni și sâmbătă”, a declarat Costică Ene, care nu va putea conta pe serviciile lui Afilipoaie, accidentat miercuri, în finala Cupei României Urban Building disputată la Letea-Veche și câștigată cu 5-2 contra Voinței Gârleni.

„Programarea finalei a fost total neinspirată. În aprilie și în mai nu am jucat nicio intermediară, iar în ultimele două săptămâni am fost nevoiți să jucăm din trei în trei zile. Consider că AJF a greșit programând finala de Cupă între cele două manșe ale «barajului», însă asta este deja de domeniul trecutului. Chiar dacă lotul resimte o anumită stare de oboseală după finala de miercuri, decisă în prelungiri, eu cred că putem să ne impunem sâmbătă și să ajungem în C”, a adăugat antrenorul Viitorului Curița. În finala de Cupă de miercuri, campioana județului Bacău a fost condusă în două rânduri de Voința Gârleni, cu 1-0 și 2-1.

Gârleniul a deschis scorul în min. 5, prin Bîleș, Curița a egalat prin Vasile Lupu, pentru ca același Bîleș să o aducă pe Voința în avantaj, ca urmare a penalty-ului transformat în min. 39. Viitorul Curița a egalat în min. 89 prin Corman, ducând meciul în prelungiri acolo unde, beneficiind și de avantajul numeric (Toma și Pepelea fiind eliminați în min. 80, respectiv 94), a punctat de trei ori în doar 11 minute grație principalilor săi realizatori: V. Lupu (min. 101 si 112) și Corman, din 11 metri, in min. 104.

Viitorul Curița a început finala în formula Sitaru- Cuciureanu, Apostu, V. Grigore, Soroiu- Ardeleanu, Mihalache, Toader, Socaciu- Corman, V. Lupu, pe parcurs mai intrând Padovei, Șt. Irimia, Afilipoaie și Folia. Le dorim celor de la Viitorul Curița ca, de la toamnă, formula de mai sus să fie una care să se regăsească, săptămânal, în casetele tehnice ale meciurilor de C.