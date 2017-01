Divizionara A de handbal masculin CSȘM Bacău a câștigat turneul internațional de la Chișinău la care a participat weekend-ul trecut. Echipa antrenată de Gabriel Armanu a obținut trei victorii din tot atâtea meciuri. După ce vineri a trecut cu 39-29 (19-15) de PGU Tiraspol (Republica Moldova) și cu 44-22 (23-10) de Portovik Yuzhny (Ucraina), sâmbătă, CSȘM s-a impus și în fața gazdelor de la Olimpus Chișinău, pe care le-a învins cu 35-32 (17-14). În contul băcăuanilor au intrat și două premii individuale, Ionuț Broască fiind desemnat cel mai bun inter dreapta, iar Gabriel Dumitriu cel mai bun pivot. Campionatul Diviziei A se va relua pe 18 februarie, în prima etapă a returului, CSȘM Bacău primind vizita liderei Poli Iași. 0 SHARES Share Tweet

